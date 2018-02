Andrea San Martín hace 'oídos sordos' a las críticas por su nuevo embarazo [VIDEO y FOTOS]

Andrea San Martín hace ‘oídos sordos’ a las críticas que le hicieron por salir nuevamente embarazada, a pesar de tener problemas con Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija.



“Yo no tengo miedo de lo que la gente piense de mí, puedo mantener sola a mis hijos, pero estoy luchando por los derechos de mi hija”, dijo Andrea San Martín al anunciar el concierto ‘40 años cantando y contando’ de Gilberto Santa Rosa para este 5 de mayo, en el Jockey Club.



En las redes también te criticaron por salir embarazada cuando recién tienes una relación de 5 meses con Juan Víctor.

Yo me cuido, obviamente, pero estas cosas suceden, no soy de las personas que por miedo al que dirán deciden no tener a su hijo.

Hija de Andrea San Martín