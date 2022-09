Andrea San Martín se presentó hace unos días en ‘En boca de todos’ y habló de su relación con Sebastián Lizarzaburu, el padre de su primera hija y con quien terminó luego de haber retomado su romance después de varios años en un segundo intento por descubrir si aún funcionaba en amor entre los dos.

La ojiverde fue consultada sobre si existiría la posibilidad de volver con el popular ‘hombre roca’ y no se negó. “En realidad la decisión que hemos tomado deberíamos mantenernos así de firmes”, acotó la empresaria.

Asimismo, aseguró que hoy mantienen una relación familiar y que decidieron terminar no solo por ellos como pareja, sino también por su familia, compuesta por las dos hijas de la influencer. “Mi amor por él se transforma de cierta manera y para mí... yo siempre lo voy a amar de cierta manera” , aseguró Andrea San Martín.

Andrea San Martín seguirá frecuentando a su ex pareja

ANDREA SAN MARTÍN REVELA DETALLES DEL FIN DE SU RELACIÓN

Andrea San Martín se sometió al juego ‘verdad’ o ‘mentira’ en EBDT, en el que le preguntaron sobre el término de su relación con Sebastián Lizarzaburu. En el programa, la ojiverde reconoció que el ‘hombre roca’ se habría cansado de ella por su ‘mal caracter’.

Según comentó Valeria Florez, le consultaron a la empresaria si creía que su temperamento habría influenciado para que su expareja ‘se aburra’. ‘Verdad’, respondió la influencer dejando soprendidos a todos en el set.

“Yo sí considero que con los años me volví una mujer súper... con ciertas expectativas con mi pareja. Sí creo que soy una mujer exigente, he trabajado en televisión desde que tenía 24 años y he logrado muchísimas cosas y me siento orgullosa de mí y de la mujer en la que me he ido convirtiendo como madre y como mujer”, indicó Andrea San Martín.

Andrea Arana comentó las declaraciones de la ojiverde y resaltó que por un lado hizo un ‘mea culpa’, pero por otro intentó justificarse. “Puede que haya cambiado, pero siento que está siendo muy suavecita al hablar de Sebastián, siento que fue ella quien metió la pata en la relación”, agregó Valeria Florez.

