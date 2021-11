QUÉ FUERTE. El doctor Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín, envió un fuerte mensaje a los medios de comunicación tras ser consultado por el proceso en el que representa a la ojiverde contra Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija.

“De por sí ya es muy desgastante llevar procesos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, más aún cuando a través de programas de televisión, en lugar de mostrar empatía y solidaridad con estas víctimas, lo que hacen es juzgarlas a través de sus conductas del pasado para desacreditarlas”, dijo en un mensaje difundido por Amor y Fuego.

En ese sentido, pidió a los medios ser ‘más prudentes al exponer a personas víctimas de violencia psicológica o física en programas de tv’ ya que, según considera, es uno de los motivos por las que las mujeres no se animan a denunciar. “Esto lleva a lo que conocemos como feminicidio. Reflexionemos”, indicó el abogado.

Asimismo, según Amor y Fuego, Wilmer Arica estaría pensando en dejar de representar a Andrea San Martín. “Estoy evaluando conversar con mi patrocinada y dejar de ejercer su defensa legal”, acotó.

JUAN VÍCTOR DENUNCIÓ DE NUEVO A ANDREA

La novela entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez no cesa. Y es que esta vez el padre de la segunda hija de la ojiverde volvió a denunciarla por violencia familiar, argumentando que ejerce maltrato psicológico contra él y su menor hija por no permitirle verla los días que le toca según el régimen de visitas.

Según comentó para ‘Amor y Fuego’ el martes pasado le tocaba visitar a su pequeña pero la modelo no permitió que la viera. Es así que acudió nuevamente a la comisaría de Sagitario para dejar sentado el hecho y poner la denuncia.

“Según el régimen de visitas firmado el año pasado, el 18 de noviembre, me correspondía estar con mi hija el miércoles y jueves de la semana pasada, este martes, por hoy, y el próximo viernes, para pasar el fin de semana con ella... lamentablemente no tengo contacto con la mamá de mi hija, no me responde los mensajes de WhatsApp ni las llamadas. No tengo idea de dónde está mi hija, no sé nada de ella”, dijo Juan Víctor en declaraciones para el programa de Rodrigo González.

Asimismo, se mostró temoroso por insistir con el tema de la comunicación con Andrea San Martín puesto que se podría prestar a que lo denuncie por acoso.

Andrea San Martín, sus dos hijas y Sebastian Lizarzaburu se fueron el fin de semana a la playa. Juan Víctor no tenía idea de dónde estaba su pequeña y la ojiverde no la dejó verla el martes, según denunció en la comisaría.

