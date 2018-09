Andrea San Martín estuvo en Emergencias y hace dura confesión: "Mi cuerpo no me responde como debería"

Hace casi dos semanas, Andrea San Martín dio a luz a la pequeña Lara, su segunda hija, fruto de su relación con su expareja, Juan Víctor. Durante estos días, la ojiverde ha recibido el apoyo del papá de su hija.

Sin embargo, los días de amanecidas y cuidar a su hija mayor Maia, pasa factura en la salud de Andrea San Martín. A través de su cuenta Instagram, la exchica reality reveló estar hospitalizada y señaló que no estaba pasando por un buen momento anímico.

"Mi noche de emergencia. No doy más. Me siento vulnerable al máximo. Mi cuerpo no me responde como debería y mi estado anímico pues no ha sido el mejor. A veces es bueno confesar que somos humanos y no máquinas. A veces necesitamos parar", escribió Andrea San Martín en Instagram.

La exchica reality contó que estaba lista para ser madre soltera con sus dos hijas, pero que afortunadamente cuenta con el apoyo de su expareja y padre de Lara, Juan Víctor. Lamentablemente, por el trabajo del joven, él no puede estar siempre en Lima, pero siempre que llega a la capital, está con su bebé y su primer hijo para darle tiempo libre a Andrea San Martín.

El día lunes Andrea San Martín compartió con sus seguidores que no pudo dormir bien pues la pequeña Lara la despertaba para tomar leche. Incluso, contó que cuando estuvo a punto de darse tiempo para dormir, tenía una reunión de trabajo.

