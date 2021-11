Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu no fueron ajenos a la celebración por Halloween y disfrutaron junto a su pequeña hija Maia con divertidos disfraces. Sin embargo, llamó la atención de sus seguidores que en su fiesta de disfraces no esté la menor Larita, pero horas después se conoció que estaba con su padre Juan Víctor Sánchez.

La expareja de la modelo compartió varias fotografías junto a Larita, quien estaba disfrazada del Sombrero Loco de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, mientras que su otro hijo de la popular serie ‘El Juego del Calamar’.

En las postales que presumió el extripulante de cabina se observa cómo la menor sonríe junto a su padre y su hermano mayor, quienes disfrutan del momento. “Halloween 2021″, escribió Juan Víctor.

Uno de los comentarios fueron “Hermosa, Larita se ve más hermosa sin cerquillo. Eres un gran papá, los dos son bellos”, a lo que Juan Víctor respondió claro y conciso: “A mí me gusta de las dos formas, pero al preguntarle a ella cómo quiere que se le peine, también se le respeta y considera”

Esto se da luego que Andrea San Martín y Juan Víctor se volvieran a enfrentar recientemente por el corte de cabello de su menor hija.

En otro momento, el padre de Lara le contestó a una usuaria “Recuerda que se dice mucho que hay demasiado odio y rabia, jaja” Esto sería una indirecta para el popular ‘hombre roca’ Sebastián Lizarzaburu, quien en su Instagram publicó un contundente mensaje.

“Mi consejo es den para recibir y siempre buenas vibras, no hate. No envidien, no odien y no pierdan el tiempo en eso. Esa mala vibra que proyectan es la misma mala vibra que van a recibir”, dijo.

Juan Víctor disfruta Halloween junto a su hija Lara. Foto: Instagram

ANDREA SAN MARTÍN Y SEBASTIÁN SE DISFRAZAN

La polémica pareja de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu compartieron el proceso de maquillaje por el que se sometieron en este Halloween y ambos lucieron sus peculiares disfraces alusivos a la película Hotel Transylvania. Su pequeña hija Maia también estuvo junto a ellos.