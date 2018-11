Andrea San Martín aún no termina el juicio por alimentos que le entabló a Sebastián Lizarzaburu

La modelo Andrea San Martín contó que está dedicada a la crianza de sus hijas y descarta volver a enamorarse.



“Estoy siendo madre a tiempo completo, dedicada a mis dos hijas y al trabajo. No tengo tiempo para nada más ni nadie en especial. No podría tener una relación y tampoco quiero una pareja. No salgo a reuniones y no conozco a nadie que me mueva el piso, así que estoy bien así”, enfatizó la ojiverde, quien abrió su stand en la feria ‘Expo maternidad’, en el Jockey Club.



Por otro lado, comentó que aún no termina el juicio por alimentos que le entabló al ‘Hombre roca’, Sebastián Lizarzaburu, y que seguirá insistiendo hasta que asuma sus responsabilidades.



“He ido innumerables veces al Poder Judicial, he visto casos que duran 10 años, pero seguiré asistiendo. A pesar de todo, mi hija siempre va a tener para comer y vestirse, yo se lo puedo dar, pero hay una responsabilidad de la otra parte y la tiene que asumir”, agregó Andrea.



