Xoana González aseguró que Andrea San Martín es una supermamá y debe de estar viviendo un calvario, tras enterarse de que la madre de Juan Víctor, Alicia Díaz, dijo que la ‘ojiverde’ es ‘manipuladora’ y no tiene bien cuidada a su segunda hija.

“La verdad que veo bastante mal a Andrea con este tema. Está triste y espero que esto pase rápido porque es una excelente mamá. La he visto y se transforma en un pulpo cuando está con sus hijas. Nosotras hemos ido al parque y ella sacaba el brazo no sé de dónde y las agarraba, no sé cómo hace. Debe estar pasándola bastante mal porque es una supermamá, debe estar viviendo un calvario, y con el tema de la expareja no pienso meterme porque son cosas de adultos, de papás, pero ojalá se solucione pronto”, comentó la modelo desde Argentina.

Hace poco Andrea dijo que no permitirá que se lleven a su hija y no tocará el tema por respeto a su pequeña...

Espero que solucionen el problema por el bien de la familia, son y seguirán siendo familia siempre. Ellos son una familia donde está Andrea, Sebastián, Juan Víctor y padres los tres, y van a tener que aprender a convivir toda la vida porque tienen una familia en común. Quizás pueden sentarse a conversar, con terapia de por medio, hay que respetar los puntos de vista diferentes y llegar a acuerdos donde todos salgan beneficiados.

¿Has tenido la oportunidad de hablar con Andrea?

Ya no hablamos mucho, a ella le mandas un mensaje y te responde varios días después porque está a mil con sus hijas y el trabajo. Me da gusto que haya regresado con Sebastián y ahora se estén apoyando. Andrea es una persona que la conoces y la vas a querer siempre.

¿Cómo te está yendo a ti en tu nueva casa?

Bien, feliz. La verdad que los perros se adaptaron muy bien, los gatos se la pasan jugando, ya que hay un patio enorme para que corran.

TE PUEDE INTERESAR

Alec Baldwin fue captado llorando minutos después de matar a directora de fotografía durante rodaje

El caso de Melissa lo tengo clarito: Hay actrices que lloran con tanto realismo que serían fijas para el Oscar

Le dieron con palo a Melissa Paredes en redes por el ampay con su bailarín y le recordaron su roche con los Agostini