Juan Víctor Sánchez visitó este miércoles el set de ‘Andrea’ para denunciar públicamente a Andrea San Martín por no permitirle ver a su hijita y además, por un presunto maltrato físico y psicológico a la menor que tuvieron en común.

El piloto reveló las pruebas que presentó ante la Fiscalía para sustentar su fuerte denuncia. Entre ellas, se encuentran los testimonios de testigos que aseguraron haber presenciado que la ojiverde maltrataba a su hija Lara en reiteradas oportunidades, tanto verbalmente como de manera física.

Según dijo para ‘Andrea’ su exniñera María Reyes Bordones, Andrea San Martín insultaba a su niña con fuertes palabras. “Tenía un comportamiento extraño... simplemente porque la niña se acercaba a su oficina la agarraba y la lanzaba hacia afuera y le decía palabras... lisuras como dicen acá en el Perú. ‘Fuera de aquí co... lárgate mie...’ así le decía, ‘fuera mie... y así, le lanzaba un zapato, lo que ella tuviera se lo lanzaba a la pobre niña. La niña venía desesperada, llorando, como temblando hacia mí. A veces pasaba entre dos y tres veces en la semana, la niña temblaba”, indicó.

La nana también aseguró que la modelo trataba especialmente mal a la hija de Juan Víctor. “De hecho a las dos niñas pero más que todo siempre con ella. Siemrpre la discriminaba, siempre la hacia a un lado, su comportamiento era asi con ella”, agregó.

Por otro lado, otra de las mujeres que atendía a la hijita de la pareja, identificada como Juana Morán, contó que cuidó a la menor desde que tenía seis meses de edad y que también notó comportamientos fuera de lugar de la modelo.

“La bebe quería que yo la cargue que yo la atienda como siempre la he atendido... Me decía ‘no le hables, no la mires, ingnórala, déjala’ y a mí me da mucha pena, me dolía eso porque yo también soy madre. No me gusta ver a una criatura alzando los brazos para que uno le haga caso”, dijo acongojada.

Asimismo, reveló que cuando la pequeña no quería comer, su madre la obligaba. “La hacía llorar mucho y la bebe pues botaba la comida porque no quería la fruta pero igual se la daba, no queria ni que yo le dé”, agregó.

Finalmente, una tercera niñera, Betzabé Penachi, también contó que fue testigo de la violencia de Andrea San Martín. “Yo sí he estado presente en varios casos donde ella le ha gritado a la bebe. Le ha pegado, cuando ha perdido la paciencia la ha maltratado”, aseguró la nana.

“Una vez estabamos en el carro y ella estaba estaba hablando y dijo una lisura. Cuando la bebe lo repitió, ella se volteó y le dio un manazo en la boca”, reveló.

Juan Víctor reveló los testimonios de las personas que supuestamente presenciaron el maltrato físico y psicológico que habría ejercido Andrea San Martín contra su menor hija.

JUAN VÍCTOR REVELA POLÉMICOS AUDIOS DE MALTRATO

Hace unos días, Juan Víctor anunció que había presentado unos audios y testimonios a la Fiscalía, que evidenciarían el maltrato de Andrea San Martín hacia su hijita, sin embargo, no se atrevió a hacerlos públicos por su fuerte contenido.

Ahora, el piloto cansado de la polémica y de las acusaciones en su contra, se atrevió a mostrar las pruebas. “Me ha costado bastante tomar esta decisión pero es para que puedan oír los audios y que puedan entender que hay maltrato físico con mi hija”, indicó.

ANDREA SAN MARTÍN SE PRONUNCIA

A través de su abogado Wilmer Arica, Andrea San Martín emitió un comunicado horas antes que Juan Víctor Sánchez se presente en el programa de Andrea Llosa para revelar audios y otras pruebas que demostrarían un supuesto maltrato hacia su pequeña hija por parte de la modelo.

Según explica el letrado, por pedido de la Fiscalía, las partes involucradas, es decir Andrea San Martín y Juan Víctor, deben guardar silencio mientras se realicen las investigaciones del caso ante las denuncias expuestas.

“La Fiscalía exhorta a las partes de la investigación bajo responsabilidad, que se deberá mantener en reserva los actuados de la investigación, lo que implica que no deberá difundirse por cualquier medio radial, televisivo u otros medios”, se lee el documento.

En esa línea, también recalca que la modelo se presentará en señal abierta, de ser necesario, para exponer su verdad ante los últimos enfrentamientos con el padre de su pequeña hija Larita. Según dijo, tiene las pruebas necesarias para su descargo.

“Mi patrocinada, a pesar de tener sólidos fundamentos para realizar sus descargos ante los medios de comunicación, acreditados con pruebas que respaldan su comportamiento frente a las entrevistas brindadas por el señor Juan Víctor Sánchez, se ve impedida de realizar dichos descargos, declaraciones o entrevistas ante los medios de comunicación, siendo respetuoso de las diligencias preliminares a nivel fiscal”, precisa el letrado.

“Al momento en el que se concluyan las investigaciones dentro del marco normativo, de ser el caso, Andrea San Martín dará su versión de los hechos a través de los medios de comunicación”, agrega.

TE PUEDE INTERESAR

¡Le hicieron la de Melissa! Néstor Villanueva no sabía que estaba distanciado de Florcita Polo

Melissa Klug le responde Samahara y dice que no le dará consejo a Youna: “Ahí está su mamá”

Robotín habla de la madre de sus hijas: “Sigue con la idea de que sí son mías a pesar de todo, esa mujer nunca va cambiar”