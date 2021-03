Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu continúan disfrutando de su viaje juntos acompañados de sus pequeñas hijas. El modelo y la influencer compartieron videos y fotos en sus redes sociales, en medio de los rumores de su supuesta reconciliación.

Pese a que cada uno se graba por separado, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu no han ocultado que están juntos en un hotel de Ica, disfrutando de unas breves vacaciones.

En el video, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu disfrutan de un día de piscina acompañados de sus pequeñas, además de aprovechar sus últimas horas en el sur del país.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu: Así disfrutan de su viaje a Ica

¿JUAN VICTOR ESTÁ MOLESTO?

Andrea San Martín se encuentra en Ica junto a sus dos hijas y Sebastián Lizarzaburu. La influencer y el entrenador físico comparten con sus seguidores de Instagram videos sobre el viaje que realizaron. Sin embargo, no todos estarían contentos con la excursión.

Así lo deja entrever el periodista Samuel Suárez, quien administra la cuenta de Instagram “Instarándula”. En la mencionada red social, el comunicador compartió una imagen que publicó Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, Lara.

“Si de corazón no te salen las cosas... Si por naturalidad no te sale el cariño hacia alguien... No fuerces, se ve peor”, es el mensaje que compartió Juan Víctor Sánchez en su cuenta de Instagram. Un día después, Andrea San Martín y Sebastián viajaron a Ica.

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez empezaron una relación en 2017 y la dieron por terminada en 2018 con el nacimiento de Lara. Ambos mantienen una buena relación por el bien de su hija. Por esa misma razón sorprende que el joven publique ese mensaje tras el viaje que de la influencer junto a Sebastián Lizarzaburu.

Andrea San Martín se separa de sus hijas en cuarentena

