LA QUE SE ARMÓ. La difusión de unos chats entre Andrea San Martín y Patricio Quiñones habrían desatado la ira de Sebastián Lizarzaburu, quien supuestamente le habría reclamado a su pareja por su cercanía con el bailarín y ex de Milett Figueroa.

Según unas capturas de pantalla de la cuenta de Instagram ‘cdl.mexico’, el ‘hombre roca’ arremetió con todo contra la madre de su hija luego de leer la conversación que mantuvo con el ‘Pato’ Quiñones. “Qué mier... es estoooo, qué ch... ¿corazón?”, se lee que le reclama, además de resaltarle que le advirtió que no quería que el bailarín sea su amigo porque habrían mantenido un romance en el pasado.

La ojiverde se habría defendido argumentando que Patricio Quiñones es solo su amigo y que nunca lograron verse en mayo pasado. “Patricio es una excepción y entiendo que te molestes y te incomodes” , le explicó la influencer.

“¿Excepción? Oe no me j... cualquier persona que tuvo algo contigo o planes es tu exgil, tu casi ex, me llega al pin... si me dices que es bueno, si va a la iglesia, me llega al pin... y el mes pasado al toque le escribes, insistente, ‘corazón, te recojo, si no el viernres no voy a chambear’... qué mier...”, dijo indignado Sebastián Lizarzaburu.

Andrea San Martín se volvió a defender y aseguró que el ‘Pato’ Quiñones nunca viene a Lima y que su mamá ha sido súper amable con ella. “ Y qué mier... me importa que nunca venga a Lima. O sea apenas viene y haces todo para verlo, te dije que me llegaba al pinc..., te dije y tú seguías ahí, likeándole a un huev... con el que tenías planes, diciéndole para recogerlo apenas pisa Lima. Qué ch... te pasa, piensa”, contestó el ‘hombre roca’ fuera de sí.

La ojiverde solo optó por pedirle disculpas a su pareja y asegurar que Patricio es solo un amigo. “ Qué pend... para decirme eso en serio. Lo leo una y otra vez y de verdad me da asco. El put... mes pasado, te quejas de tu chamba y estás dispuesta a dejarla por verlo ¿decirle corazón? eso no me entra en la put... cabeza”, le respondió Sebastián.

“Ya te entendí. Te pido disculpas por eso pero quieras o no creerme, es mi amigo. Sí me da pena que tenga que dejar de serlo porque conmigo siempre se ha portado bien”, acotó Andrea San Martín al mismo tiempo que le pidió al padre de su hija que entre a su cuarto para conversar.

Sebastián Lizarzaburu se negó a dialogar con ella y mostró nuevamente su indignación. “No, no puedo. Ni siquiera estoy en la casa, estoy intentando entrenar como un imbécil leyendo toda esta mier...”. “Ok, te espero entonces, es momento de sentarnos”, concluyó la ojiverde.

Cuenta de Instagram compartió capturas de pantalla de una supuesta conversación entre el ‘hombre roca’ y Andrea San Martín, donde el primero le reclama por los chats que se filtraron con Patricio Quiñones.

