Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron semanas atrás su separación a través de un comunicado que publicaron en redes sociales. Sin embargo, ambos habría retomado su relación sentimental.

Las sospechas acerca de la posible reconciliación llegaron gracias a las pistas que brindó la periodista Kathy Sheen en su plataforma. Sheen indica que la ojiverde celebró su cumpleaños 33 y que es probable que Lizarzaburu haya estado presente en la celebración.

A pesar de que ninguno hizo mención de estar en compañía del otro durante la reunión, la periodista expresó que las fotografías habrían evidenciado lo contrario.

“Puede ser que por ahí se haya colado Sebastián y no haya querido salir en ninguna toma y ninguna fotito para que la gente no siga hablando. Andrea dijo que no cerraba la puerta de una reconciliación con Sebastián, entonces ¿le habrá dado el verdadero regalo? ¿Será que se puede dar otra oportunidad”, expresó Kathy Sheen.

Andrea y Sebastián habrían retomado su relación sentimental.

Andrea San Martín sobre empezar una nueva relación

En conversación con América Espectáculos, Andrea San Martín reveló que por el momento se encuentra soltera, enfocada en su familia y proyectos personales; sin embargo, no descartó que pueda tener una nueva pareja, pero esta tendría que cumplir “estándares complicados”.

“Va a ser complicado, mis hijas están chiquitas, no tengo tiempo y digamos que las expectativas de lo que yo tengo, de lo que deseo a nivel sentimental, como pareja, los estándares están complicados. No hay mucho de lo que quiero en este momento”, contó.

“Si hay alguien que venga va a tener que pisar fuerte, me va a tener que descuadrar y mover el piso de una manera que yo diga: ‘manya, existía ese hombre’”, añadió San Martín.

