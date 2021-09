OTRA GUERRA. Juan Víctor Sánchez nuevamente le ‘declaró la guerra’ a Andrea San Martín y a Sebastián Lizarzaburu por exponer en redes sociales a su hija. Según declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la expareja de la ‘ojiverde’ cuestiona que el ‘hombre roca’ difunda fotos y videos sobre la pequeña.

En un reciente avance al programa de ‘peluchín’ y Gigi Mitre, Juan Víctor se presentará este miércoles para enviarle un mensaje a la pareja con la finalidad de que su hija ya no aparezca más ante la opinión pública.

“Que se dejen de estar exponiendo a mi hija, se deje su pareja. Sinceramente no he escuchado nada positivo de él lamentablemente”, sostuvo.

Juan Víctor se cansó que Andrea San Martín y Sebastián expongan a su hija: “Por su integridad mental” Video: Amor y Fuego

Respecto a la relación que sostiene con Andrea San Martín, el papá de su menor hija aclaró que nunca ha tenido una relación tóxica porque siempre fueron amigos. Sin embargo, argumentó que el problema es con Sebastián pues no ha escuchado cosas positivas de él.

“Yo no he tenido ninguna relación tóxica con Andrea, éramos amigos nada más. Su integridad mental y física se está viendo expuesta, lo he conversado con psicólogos”, arremetió.

En las imágenes también aparece Andrea, quien recalca que está enterada de todo los pedidos de Juan Víctor.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ARREMETE CONTRA SEBASTIÁN

Semanas atrás, Juan Víctor también cuestionó el poco tiempo que pasa con su pequeña hija debido a que está en constantes viajes con Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín. Además, dio a entender que la exchica reality le habría pedido que no publique más mensajes al respecto.

Ante este enfrentamiento, Andrea no dudó en responderle y le remarcó que él no pertenece al mundo de la farándula.

“No pertenece a la farándula, él era un extripulante de una empresa privada”, dijo Andrea San Martín.