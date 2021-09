Los conductores de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, criticaron fuertemente a Andrea San Martín por exponer a sus hijas en redes sociales. El popular ‘peluchín’ también arremetió contra Sebastián Lizarzaburu por publicar en su Instagram imágenes de la hija de Juan Víctor Sánchez.

Las críticas a los exchicos reality se desató cuando Juan Víctor, padre de una de las menores de San Martín, se quejó de subir videos de su hija bañándose. Según dijo, no ha escuchado nada positivo del ‘hombre roca’, por lo que desconfía de él.

“Si fuera mi hija me preocuparía exactamente igual, si tú Andrea confías en tu novio y tienes toda la relación que quieras, pero la hija no es solamente tuya. Entonces hay comportamientos que no se pueden aceptar”, sentenció Rodrigo González.

Peluchín arremete contra Andrea y Sebastián por publicar en redes cómo bañan a sus hijas: “Los explotan”

Por su parte, Gigi Mitre le dio la razón a su compañero de conducción y aclaró que “esta vez se están pasando de la raya”. Precisó que es un hecho desatinado que las menores se vean expuestas de esa forma.

“Yo como padre veo que el novio de la mamá de mi hijo tiene esos comportamientos y no me gustaría nada. Cuando hay menores de edad involucrados que no son tus hijos, la cosa cambia completamente, eso ya escapa con toda lógica. Hay que tener mucha prudencia porque hay cada loco”, remarcó Rodrigo González.

PELUCHÍN CRITICA A PERSONAJES DE LA FARÁNDULA

Rodrigo González aprovechó su programa para criticar a Karen Scwharz, quien también publica constantemente videos de sus pequeñas hijas en Instagram.

“A mí me parece que hay muchos personajes de la farándula lorcha que explotan a los hijos, les arrebatan la privacidad”, sostuvo.