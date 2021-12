GRAVE ACUSACIÓN. Juan Víctor Sánchez reveló un polémico audio donde se le escucha a Andrea San Martín perder los papeles con su pequeña hija de 3 años. El joven piloto se presentó en el programa de ‘Andrea’ para contar su verdad e implorarle a la modelo que permita ver a Larita, como lo indica el régimen de visitas.

Tras las acusaciones a Andrea San Martín, Juan Víctor se armó de valor y le mostró a Andrea Llosa un audio donde se le escucha a la exchica reality en su casa gritándole a su menor hija por no hacer caso a sus indicaciones.

“¡Habla! ¡Cómo se dice! ¡Cómo se dice! Una vez más que yo escuche una queja y te lo quito. ¿Entendiste? ¡Entendiste! Cálmate, te voy a pegar, ¡cálmate! Respira, ¡Que te calles! Si no te callas, no te voy a llevar al baño, no quiero abrazo”, se le escucha decir a Andrea totalmente fuera de lugar y descontrolada.

“¡Por favor, mamá!”: hija de 3 años de Andrea San Martín llora y le suplica que le deje de gritar y pegar. Video: Andrea

En otro momento del audio difundido en televisión nacional, se le escucha suplicar a la pequeña Larita a que Andrea se calme y deje de gritarle y pegarle. Sin embargo, la modelo continúa con las agresiones a la menor.

“Cállate o te cae otro, cállate entonces, ¡No te quiero escuchar llorar! Ahora sí, fuerte, bien, no como una niña engreída, siéntate”, grita fuera de sí.

ANDREA LLOSA SE SORPRENDE DE ANDREA SAN MARTÍN

Con la presencia de Juan Víctor en su estudio de ATV, Andrea Llosa reveló que sus miembros de producción se comunicaron con Andrea San Martín para que también se presente en su programa, pero ella los rechazó. Según dijo, solo su abogado puede intervenir.

En esa línea, Llosa también confesó que conversó personalmente con la modelo días atrás. Precisó que le contó el problema que tenía con el papá de la pequeña Lara y que no entendía lo que estaba ocurriendo.

“Hace un tiempo hablé con ella, ella estaba desesperada porque lo que quería era que parara todo esto. Me decía ‘Quiero hablar con Juan Víctor, no entiendo qué pasó, nosotros hemos sido amigos, de pronto todo cambió, no entiendo qué es lo que quiere’, sin embargo, en un momento prefirió quedarse callada y esperar lo que diga el Ministerio de la Mujer”, dijo la conductora.

En ese sentido, arremetió contra San Martín al asegurar que en redes sociales muestra otro perfil del que cuenta Juan Víctor Sánchez y ante los audios difundidos donde se le escucha gritar a su pequeña hija.

“Estoy en una posición no solo como conductora del programa, sino como mamá. Yo entiendo que a veces las mamás no somos perfectas, los papás tampoco somos perfectos, pero creo que ninguno de los dos tienen derecho a quitarle el privilegio de estar cerca de su papá, de su mamá. Nosotros hemos buscado a Andrea, la hemos invitado al programa. Uno la ve y se sorprende porque cuando uno ve las redes sociales, uno la ve como una mamá cariñosa”, sostuvo.