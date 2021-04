BASTANTE MOLESTO. El presentador de televisión contó la amarga experiencia que vivió al conocer a Adriana Tudela, quien postula al Congreso por el partido Avanza País. Andrés Hurtado calificó de pituca a la abogada y dijo que no le gusta tomarse fotos con quienes se lo solicitan.

Durante los últimos minutos de su programa, Andrés Hurtado le pidió a sus televidentes que no voten por Adriana Tudela. “Dos personas querían tomarse foto con la pituca candidata Tudela número 5, ella arrochó a los peruanos, les dijo “yo contigo no me tomo fotos””, menciona.

El conductor de televisión afirma que sintió vergüenza ajena y pone de testigo a otro postulante al Congreso del mismo partido, Alejandro Cavero. “Ella no sabía que yo estaba al costado, dije esta mujer no puede estar en el Congreso, qué vergüenza ajena sentí. No puedo creer lo que estoy viendo, este joven estaba al costado, sí accedió y por eso lo invité”, continúa.

Andrés Hurtado añade que no entiende por qué Adriana Tudela quiere ingresar al Congreso si es que le “apestan” los peruanos y le hizo amenaza. “Cuál doble discurso de esta pituquita que le apestan los peruanos, para qué quiere estar en el Congreso. No se les ocurra votar por la número 5 de Avanza País, si entra todos los sábados se los voy a dedicar lo que yo vi como maltrató psicológicamente a peruanos que sólo le dijeron para tomarse una foto. Eso no se le hace a un peruano”

Al respecto, Adriana Tudela indicó en su cuenta de Twitter que las declaraciones de Andrés Hurtado son una mentira, pero reconoce que no quiso tomarse fotos con el conductor. “Respecto a los ataques que he recibido de Chibolín: Lo que pasó fue que me lo crucé en la calle mientras volanteaba y no acepté tomarme una foto con él. Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas y no en espectáculos”.

Respecto a los ataques que he recibido de Chibolín: Lo que pasó fue que me lo crucé en la calle mientras volanteaba y no acepté tomarme una foto con él. Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas y no en espectáculos. — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) April 4, 2021

La postulante al Congreso indica que no se arrepiente de haber rechazado tomarse una foto con el presentador de televisión. “Él se lo tomó muy mal y me amenazó con hacer lo que lo que acaba de hacer. Tras ver que no solo cumplió con su amenaza, sino que se inventó que no quise tomarme fotos con alguien más, me reafirmo más que nunca en mi decisión”.

Tras el testimonio de Andrés Hurtado, llamó la atención que ninguno de los miembros de Avanza País, quienes se encontraban presentes en el set de televisión, desmintieran la versión del conductor. Incluso, se ha viralizado la reacción del amigo y compañero de campaña de la abogada, Alejandro Cavero, el joven se queda frío al escuchar a Chibolín ponerlo como testigo.

