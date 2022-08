La polémica por el caso de la donación de 4 millones de soles por parte del gobierno de Pedro Castillo para las los pacientes con cáncer en el programa de Andrés Hurtado sigue sacando chispa. Y es que esta vez, el popular Chibolín levantó nuevamente la controversia por amenazar a un reportero de Beto Ortiz.

Todo comenzó cuando el periodista se comunicó con el conductor de televisión para consultarle sobre el caso. “No sabes del tema o no escuchaste la llamada del presidente a todo el país ¿o no viste mis siete titulares?”, respondió indignado el padre de Jossety Hurtado.

Ante esto, el reportero le pidió respeto. “Yo estoy leyendo el registro don Andrés”, le indicó, a lo que ‘Chibolín’ le contestó que no le interesaba su opinión personal. “Don Andrés, podemos hablar con respeto... yo solamente le estoy preguntando en aras de la transparencia”, acotó el hombre de prensa.

“Yo te contestaría a ti por difamación porque tú no sabes... tú me tocas y yo te desgracio, mira, grábame ah, yo te voy a contestar el sábado. Tú me tocas por algo que no es y crees hacer tu show, vas a conocer quién soy”, amenazó Andrés Hurtado.

ANDRÉS HURTADO SE DEFIENDE TRAS CASO DE DONATIVO DE PEDRO CASTILLO

Andrés Hurtado habló para las cámaras de Magaly Medina luego de la polémica que se levantó cuando el presidente Pedro Castillo le prometió más de 4 mil millones de soles para ayudar a las víctimas del cáncer en el Perú, pero finalmente el cheque nunca llegó para los pacientes oncológicos.

El popular ‘Chibolín’ aseguró que antes de su reunión con el mandatario el pasado marzo nunca lo había visto en persona y se lavó las manos por el dinero prometido. “No sé de trámites burocráticos, solo sé tocar puertas para ayudar. A qué mente se le puede ocurrir decir ‘ya no voy a dar la plata’”, se defendió el conductor de televisión.

Asimismo, afirmó no sentirse arrepentido por haberse aliado con Castillo. “Pueden catalogarlo como un show, pero fue la felicidad del mundo, yo dije ‘ya me puedo morir tranquilo’. De ahí a que todos estos no tengan los huevos bien puestos para salvar vidas...”, arremetió Andrés Hurtado.

En ese sentido, aseguró que no tiene la culpa por la promesa incumplida por el gobierno y aseguró que las críticas de Beto Ortiz no le interesan, al mismo tiempo que indicó que no recibió ni un solo dólar por ser mediador entre las autoridades y los pacientes de cáncer.

“No hago un mea culpa, los que ganaban eran los niños y el país, solo fui un mediador para ayudar”, concluyó.

