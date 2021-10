En una nueva edición de ‘Hoy es Sábado con Andrés’, el polémico conductor Andrés Hurtado sorprendió al cantar en quechua mientras presentaba a las candidatas del Miss Perú 2021. Sin embargo, como es costumbre, protagonizó un tenso momento con su productor.

Todo inició cuando el popular ‘Chibolín’ conversaba con las finalistas del concurso de belleza y se atrevió a entonar un canto en quechua. Al escuchar las risas de su productor general, interrumpió el momento y se acercó a él para “ponerle el alto” a sus burlas.

Andrés Hurtado canta en quechua y hace pasar vergüenza a su productor: “No te burles, no trabajas más”. Video: Panamericana Televisión

“Disculpen, reinas. Por el hecho que seas mi productor general no tienes derecho a reírte de esa manera porque me estás dejando un poco mal, ¿me entiendes? Si he cantado es porque canto en quechua. Y si hablo idiomas, deja que la gente me crea así no hable”, arremetió Hurtado en pleno programa en vivo.

Totalmente avergonzado, su productor solo atinó a cruzar los brazos y a mover la cabeza, sin responderle a lo que decía. Incluso, Andrés Hurtado lo despidió del programa, pero esto generó solamente las bromas de todos.

“No te burles de mí, te pido por favor. Te puedes retirar, no trabajas más. No le hagan caso, quieren dejar mal”, dijo ‘Chibolín’ en la cara del productor para luego continuar con la entrevista a las modelos.