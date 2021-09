Andrés Hurtado ha demostrado ser uno de los personajes más polémicos de la televisión peruana. ‘Chibolín’, conocido bajo ese popular apodo, anunció durante su última edición del programa “Hoy es sábado con Andrés” que se va del Perú para triunfar en Azteca Televisión de México.

Magaly Medina se encargó de revelar la noticia sobre la firma de contrato del extravagante conductor de televisión. Según dijo la ‘urraca’, ‘Chibolín’ ha sido tratado como un rey en el país azteca pues le han dado los lujos del que está acostumbrado: su traslado en helicóptero, una triplex carísimo para que viva y un costoso auto Ferrari.

Andrés Hurtado se va del Perú: ‘Chibolín’ firmó contrato con Azteca TV y vivirá en lujoso triplex

Durante los últimos años, ‘Chibolín’ ha hecho noticia al presumir en televisión nacional sus más caras adquisiciones materiales. Envuelto en prendas carísimas, Hurtado también ha demostrado tener un estilo de vida muy diferente.

Sin embargo, Andrés Hurtado también ha sabido llamar la atención por sus momentos más excéntricos en la farándula local. Trome hizo un recopilatorio y te cuenta a detalle las veces que ha sorprendido a los televidentes.

1. INVOCÓ A SUS ‘HERMANOS SUPERIORES’: LOS EXTRATERRESTRES

Andrés Hurtado causó polémica cuando dijo que sí o sí este año iba a ser el próximo presidente del Perú, suceso que claramente no ocurrió. Sin embargo, sorprendió cuando argumentó que esta hipótesis se debió a que habló con sus “hermanos superiores, los llamados extraterrestres”.

Luego de las críticas que recibió por sus declaraciones, el popular ‘Chibolín’ le dedicó un espacio en su programa para hablar del tema.

“En respuesta a los humanos que se burlan de mí: Cuando llegue el gran día y bajen de sus naves mis Hermanos Superiores, mal llamados extraterrestres, les veré las caras. Solamente aquellos que creyeron en ellos y en mí serán salvados, acuérdense de lo que les digo”, respondió.

Andrés Hurtado dijo reafirmó que Dios lo envió para salvar la Tierra. Video: Panamericana Televisión. null

2. ‘CHIBOLÍN’ DA VIDA AL PERSONAJE LUZ CLARITA

El popular ‘Chibolín’ alcanzó la fama en la televisión peruana cuando interpretó al personaje principal de la conocida telenovela ‘Luz Clarita’. Hurtado retrocedió en el tiempo y revivió la escena en programas como ‘El Gran Show’ y ‘Los Reyes del Playback’.

3. HUMILLA A PRESIDENTE DE BRISAS DEL TITICACA

Durante su programa ‘Hoy es sábado con Andrés’, ‘Chibolín’ arremetió contra el presidente de Brisas del Titicaca, a quien humilló por regalar una beca de baile en una ayuda social.

“Yo no puedo permitir que el presidente de Brisas del Titica, que revienta todos los fines de semana, regale una beca para que baile. En lugar de hacer una colecta para que ellos coman, es para que vaya a bailar. No lo voy a permitir (...) No lo necesitan”, dijo mientras le pedía al empresario que se retire de su programa.

Andrés Hurtado 'Chibolín' humilló a presidente del Brisas del Titicaca

4. USA CUCHARA VERSACE PARA COMER GARBANZOS

Como parte de su secuencia en su programa emitido por Panamericana Televisión, el popular Andrés Hurtado impresionó a todos cuando sacó una carísima cuchara de la marca Versace para comer su plato de garbanzos.

El cubierto valorizado en aproximadamente 1800 nuevos soles, ‘Chibolín’ dejó en claro de los lujos que ostenta en su vida cotidiana.

“Obvio, con mi cuchara Versace, es muy importante”, dijo Andrés Hurtado mientras mostraba su cuchara dorada Versace a las cámaras de su programa de TV.

Andrés Hurtado sorprende al comer un rico plato de garbanzos con su cuchara Versace (Video: Panamericna TV)

LEE TAMBIÉN: Andrés Hurtado regala un piano a Christian Yaipén y cantante rompe en llanto

5. RECOMIENZA ‘MEJORAR LA RAZA’: “QUISE SER BLANCO”

Otra polémica más. El conductor de “Hoy es sábado con Andrés” dijo durante su programa en vivo que no le gusta su color de piel e incluso que le hubiese gustado ser “blanco y con ojos azules”.

“No soy hipócrita. Yo detesto haber nacido así, hubiera querido, por lo menos, ser blanco como tú. Eso sí, metro 75, pero blanco y ojos azules o grises ¡Qué lindo! Así no sufro y no tengo que estar pagando”, dijo Andrés Hurtado.

“Mi papá es de descendencia española [sic], blanco de ojos verdes. Mi mamá era una mujer morocha, tirando para negra. Y yo salí esta ‘hueva...’. Yo les recomiendo mejoren la raza, ¿no?”, puntualizó Andrés Hurtado ‘Chibolín’, en una polémica declaración que hasta fue condenable porque no hay “mejores razas” que otras.

Andrés Hurtado hace confesión: “Hubiera querido ser blanco" (Video: Panam)

6. DICE QUE ES UN ENVIADO DE DIOS

También dijo que no es de este planeta. Andrés Hurtado sorprendió a Milagros Leiva cuando le realizaba una entrevista al decir que Dios lo envió con un propósito.

“Es que soy un enviado de Dios para ayudar a ustedes. Me considero de otro planeta y quiero ayudar a los humanos que no piensan. No me considero de (la raza humana), soy un hermano superior que estoy conectado con los mal llamados hermanos extraterrestres”, afirmó.

Chibolín dice que es un enviado a Dios

7. FUE DETENIDO EN VENEZUELA CON 100 NIÑOS

¡La pasó mal! Andrés Hurtado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela, cuando intentaba sacar a 100 niños de ese país para trasladarlos al Perú. Su finalidad era que se reencuentren con sus familias.

‘Chibolín’ informó sobre este hecho en su cuenta de Facebook asegurando que el gobierno de Nicolás Maduro ya le venía “siguiendo los pasos”. El polémico conductor tuvo que defenderse de la acusación de trata de menores y finalmente fue liberado.

8. SORPRENDE IMITANDO A ‘LA CHICA YE YE’

Durante su participación en el programa ‘Reyes del Playback’, Andrés Hurtado impresionó a todos los presentes por mostrarse desenvuelto en su imitación a ‘La Chica Ye Ye’. Fue la sensación del reality que se emitía años atrás en Latina TV.

Chibolín imita a la chica Ye Ye

9. SU MÍTICO BAILE EN ‘TRAMPOLÍN A LA FAMA’

Andrés Hurtado ha sabido ganarse su popularidad por sus momentos más excéntricos en la televisión, uno de ellos, fue su performance en el destacado y conocido programa ‘Trampolín a la Fama’.

Usando una ropa de baño color rojo, ‘Chibolín’, sorprendió al mismísimo Augusto Ferrando por su destreza para los pasos de baile.

El mítico baile de Andrés Hurtado en 'Trampolín a la Fama'

10. LE REGALA A MAGALY CARTERA DE 10 MIL SOLES

La también popular conductora Magaly Medina sorprendió recientemente al revelar que su fiel ‘rival’ Andrés Hurtado le obsequió una carísima cartera Gucci, valorizado alrededor de 10 mil nuevos soles.

“Hoy es noche de sorpresas. Miren la carterita Gucci, auténtica, que me ha llegado. ¿Saben quién me la mandó? Se caen patas arriba ¡Andrés Hurtado!”, dijo asombrada la ‘urraca’ sin entender el motivo del regalo.

Magaly Medina queda en shock al recibir regalo de Andrés Hurtado: una carísima cartera Gucci