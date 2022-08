Andrés Hurtado y el presidente Pedro Castillo se reunieron el pasado 12 de mayo en los exteriores de Palacio de Gobierno para unirse en compromiso con los niños afectados por el cáncer. Tras esa reunión, el gobierno de turno se comprometió en entregar más de 4 millones de soles para las operaciones de los menores, sin embargo, esto no se habría cumplido.

A través de su cuenta de Instagram, el popular ‘Chibolín’ compartió un video del preciso momento en que exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas a que desembolse los millones de soles para los menores.

“ Si ella se muere, yo le voy a llevar el cadáver al MEF, no donde el Presidente Castillo, todos los que mueran en este set voy a llevarlos a las puertas del MEF porque el MEF ya debería desembolsar para que las medicinas en nuestro país sean gratuitas... Si el Presidente Castillo ya otorgó los mil 120 millones de dólares hace tres meses para que no muera gente en este país, la pregunta que me hago es -como soy un imbécil- si el cheque ya esta listo por qué el MEF no lo desembolsa”, se le escuchó decir en aquel entonces.

En ese sentido, y bajo un escrito, Andrés Hurtado remarcó que no se debe jugar con la salud de los niños con cáncer.

“ Vengo pidiendo varios sábados que se dé el dinero y que no jueguen con la salud y la vida de los pacientes con cáncer . Aquí les dejo el video emitido el sábado 30 de julio de 2022, hace tres semanas como consta en las imágenes”, escribió.

Andrés Hurtado 'dispara' contra Pedro Castillo por no entregar dinero prometido a niños con cáncer