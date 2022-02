Mientras presentaba un caso social, Andrés Hurtado lanzó duras críticas a la Clínica San Juan de Dios, luego que una madre de familia, que se encontraba en su programa, dijo que no pudo seguir el tratamiento de su hija con parálisis cerebral en el mencionado establecimiento de salud por no tener dinero.

Según el conductor, esta no es la primera vez que, una de las familias que acuden a su programa, le dice que no pudieron continuar su tratamiento en la Clínica San Juan de Dios.

“Por si acaso lo que le faltaba a esta mujer era plata. Los teletones, el hogar Clínica San Juan de Dios, ahí está. Ella es la mujer número 200 que viene a este set a decirme que no la atienden porque es pobre, porque no tiene dinero”, manifestó.

Andrés Hurtado explota EN VIVO contra la Clínica San Juan de Dios: “Me cag... en su carta” (Video: Panamericana TV)

Andrés Hurtado sobre Clínica San Juan de Dios: “El show de la Teletón”

Pero, todo no quedó ahí, el popular ‘Chibolín’ dio a entender que al parecer había recibido una carta notarial de parte de la clínica. “ Después el hogar la Clínica San Juan de Dios me manda su carta estúpida, que me cag... en su carta porque este es un programa en vivo”, indicó.

Asimismo, reveló que invitó al Padre Isidro para presentarle los casos. “Sus Teletones, ahí está (…) Lo invité para que se siente aquí, para que le responda a mi país (…) No viene porque sabe que le saco los 20 casos en su cara, ese es el show de la Teletón”, dijo.

