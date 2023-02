Andrés Hurtado ‘Chibolín’ se presentó en el programa “JB en ATV” para ser parte de la secuencia “Las 5 cosas que no me gustan de ti”, donde el conductor tuvo que enfrentarse al comediante Alfredo Benavides.

Como parte de esta secuencia, los cómicos revelaron más de un secreto de su carrera en la industria del entretenimiento y el popular ‘Chibolín’ se “picó”.

“Eres un malagradecido (por Alfredo Benavides) porque te saliste de Panamericana Televisión para venirte con este imbé*** (por Jorge Benavides), que ni siquiera vio el talento que yo vi en ti. Tú estabas tirado como un perro allá afuera y te metes a este ‘programete’ y encima a mitad de precio”, dijo Hurtado en una de sus intervenciones.

Al ver que Andrés lo mencionó, el cómico Jorge Benavides intentó defenderse, pero ‘Chibolín cogió su micrófono y no le permitió que hable: “Tú estás votando por tu hermano y se siente, recuerda que el televidente esta viendo”.

ANDRES HURTADO EMPUJÓ A JORGE BENAVIDES

La producción de “JB en ATV” no pudo controlar la secuencia “Las 5 cosas que no me gustan de ti” ante un desenfrenado Andrés Hurtado, quien cogió los micrófonos principales y hasta empujó a Jorge Benavides por defender a Alfredo, su hermano menor.

“Tú no te debes meter porque es un problema entre él (por Alfredo Benavides) y yo. Tú ni deberías de meterte. No me estoy picando, solo estoy diciendo lo que veo”, dijo ‘Chibolín’ de manera tajante.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia con Andrés Hurtado (Porque hoy es sábado con Andrés)