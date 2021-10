OTRO PROBLEMA. El polémico conductor Andrés Hurtado protagonizó otra vez un enfrentamiento con su productor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. El conocido ‘chibolín’ volvió a arremeter contra él luego que una edición anterior lo despidió EN VIVO.

Como se recuerda, hace una semana Andrés Hurtado cantó en quechua, pero su productor general no aguantó las risas y se burló de su pronunciamiento. Esto originó que el conductor lo encarara y le dijera sus verdades. Esta vez, pasó lo mismo.

“Yo no te estoy haciendo perder el tiempo porque si yo te he dicho que salgas del programa de la semana pasada y si tú vienes hay que tener un poco de dignidad para que te sigas quedando”, dijo ‘chibolín’.

Andrés Hurtado fue ‘encarado’ por su productor EN VIVO y él lo manda a callar: “Yo facturo 12 millones”. Video: Porque hoy es sábado con Andrés

Previo a ello, el productor le aseguró que él continúa en el programa debido a que el gerente general del canal 5 le pidió que siguiera, pues él lo contrató. Esto originó la furia de Hurtado.

“El lunes me llamó el Gerente general del canal Leonardo Bigott y me dijo que tú me habías botado. Pero me dijo que el productor general del programa seguía siendo yo y que si Andrés no te soportaba tenía los caminos abiertos para Azteca o una secuencia en la Chola Chabuca y que procedas a retirarte, que yo me mantengo en el puesto, porque jerárquicamente Leonardo Bigott es el que me ha puesto”, respondió.

Esto no fue del agrado del excéntrico ‘chibolín’ y arremetió contra los directivos del programa al asegurar que él factura muchos millones, lo que otra persona no haría.

“Y si el señor Leonardo Bigott Gerente general del canal desea que yo me retire del programa, vamos a ver si puedes facturar los 12 millones que facturo yo”, sentenció.

ANDRÉS PRESUME SUS GEMELOS VUITTON

Fiel a su estilo, Andrés Hurtado nuevamente presumió las lujosas prendas que viste en pleno programa en vivo de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. En esta ocasión, deslumbró con los finos gemelos Louis Vuitton, que llevaba puestos y además volvió jactarse de las finas prendas

Sin embargo, no todo quedó ahí, ‘Chibolín’ también admitió que vestía un hilo rosa, en lugar de calzoncillos de una conocida marca peruana.

