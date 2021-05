LO VOLVIÓ A HACER. Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, volvió a pronunciarse sobre la llegada de sus ‘hermanos superiores’ y esta vez lo relacionó a la caída de rayos sobre Lima, un fenómeno inusual que no se registraba desde hace varios años.

Esta no es la primera vez que ‘Chibolín’ relaciona un fenómeno natural con la supuesta ‘llegada de sus hermanos superiores’. En otra oportunidad mencionó que era un enviado de Dios y que venía a salvar a la Tierra.

En esta nota, recopilamos algunas de sus frases más polémicas sobre sus ‘hermanos superiores’ que ha ido difundiendo en los últimos meses.

ES UN ENVIADO DE DIOS

En enero del 2020, en entrevista con Milagros Leiva, el conductor aseguró que es un enviado de los Dios y que está en la Tierra para salvar a todos los seres humanos.

Durante la conversación, Milagros Leiva le pregunta si sigue pensando que es un enviado divino. “Es que soy un enviado de Dios y me ha enviado para ayudar a ustedes. Yo me considero de otro planeta totalmente y quiero ayudar a todos ustedes, a los humanos que no piensan”, dijo muy seguro de sus palabras.

El conductor de televisión dijo que tiene contacto con los "mal llamados extraterrestres". null

MOLESTO POR LAS BURLAS

Días después de su entrevista con Leiva, Andrés Hurtado ‘Chibolín’ volvió a hablar sobre los extraterrestres. Esta vez el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ pidió más respeto porque se siente “burlado” sobre “su verdad”.

“En respuesta a los humanos que se burlan de mí: Cuando llegue el gran día y bajen de sus naves mis Hermanos Superiores, mal llamados extraterrestres, les veré las caras. Solamente aquellos que creyeron en ellos y en mí serán salvados, acuérdense de lo que les digo”, escribió el conductor en Instagram, adjuntando un video de su programa.

Andrés Hurtado dijo reafirmó que Dios lo envió para salvar la Tierra. Video: Panamericana Televisión. null

METEORITO EN ICA, UNA NUEVA SEÑAL

El conductor Andrés Hurtado ‘Chibolín’ se pronunció a través de sus redes sociales luego de que se reportara la caída de un meteorito en Ica, el mismo que también fue visto desde Lima.

El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” afirmó aquella vez que la caída del bólido al mar de Paracas está relacionado en realidad a la llegada de extraterrestres, teoría que siempre ha mantenido y defiende.

“Ya llegan MIS HERMANOS SUPERIORES. Ya los quiero ver a todos los que me criticaron cuando bajen mis naves. 👽”, escribió Andrés Hurtado en sus redes sociales.

MOLESTO CON LOS MEMES

En mayo del 2020, Andrés Hurtado compartió un divertido meme sobre extraterrestres en sus redes sociales, sin embargo, se mostró furioso contra los creadores de este contenido.

En el meme se puede ver a dos extraterrestres conversando sobre invadir el planeta tierra. Uno de los aliens pregunta si ya es momento de descender, sin embargo, el otro replica que tienen que esperar 15 días más para que los humanos estén más gorditos. Andrés Hurtado compartió la imagen su cuenta de Instagram con un furibundo mensaje: “Pobres insulsos e ignorantes los que crean estos memes”.

“Todos aquellos que se burlan de mí porque yo dije esto, simplemente he dicho que soy un hermano superior. Los mal llamados extraterrestres son hermanos superiores y si yo creo, porque he tenido conexión con ellos en Filadelfia, yo ya lo expliqué en CNN. Expliqué que soy un hermano superior y que he venido a salvar a la Tierra, a los humanos, pues esa es mi verdad”, dijo Andrés Hurtado ‘Chibolín’ en enero de este año.

