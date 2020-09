Andrés Hurtado, quien se viene recuperando tras superar la COVID-19, se quebró cuando fue abordado por los reporteros del programa de Magaly Medina para consultarle sobre su estado de salud.

“Disculpa, acabo de terminar mis terapias y rehabilitando los pulmones. Es poco a poco. Es mi segundo día de las terapias y yo tengo que trabajar el sábado”, mencionó ‘Chibolín’.

El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ comentó que ya está mejor tras haber contraído el COVID-19 y, posteriormente, se quebró.

“Ya estoy mejor, pero tampoco quería que me vieran así. Los que no lo tienen o no lo tuvieron (el virus), no pueden entenderlo nunca. Yo, si quiera, lo vencí. Ya estoy fuera de peligro de todo, bendiciones”, concluyó.

El pasado sábado 5 de septiembre, la producción del programa 'Porque hoy es sábado con Andrés’ informó que el conductor de televisión había sido internado en la clínica San Pablo del distrito de Surco por haber dado positivo al test de COVID-19. Tras varios días en el nosocomio, Andrés Hurtado fue dado de alta.

'Chibolín' se quebró al hablar sobre el coronavirus. (Magaly Tv-TROME)