Chibolín molesto por burlas a su nuevo look y promete sancionar memes con cárcel cuando sea presidente

¡Indignado! Así se mostró Andrés Hurtado ' Chibolín' luego de ser duramente criticado por su nuevo look. El conductor utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra sus detractores y hacerles una insólita promesa.

"Como futuro Presidente de la República, quiero dejar en claro que me parece una falta de respeto y una ofensa grave este ensañamiento con memes en las redes sociales ante mi eventual cambio de imagen para este sábado", escribió el conductor.

"No me pueden venir a desgraciar así, he visto cada uno de sus comentarios y mi primer mandato Presidencial será sancionar sus memes con multas y hasta pena de cárcel. ✍ Andrés Hurtado, Presidente del Perú 2021", agregó Chibolín.

En un video anterior de Instagram, Andrés Hurtado mostró el proceso de su cambio de look y consultó a sus seguidores si debe aparecer el sábado con el cabello lacio y rubio. "Parezco el senador Draco de Gladiador", "¿No parezco más viejito?", se preguntó el conductor.

Andrés Hurtado se cambia de look. Video: Instagram | Andrés Hurtado

Finalmente, en un post más reciente, Chibolín arremetió contra Carlos Cacho por criticar su look en su programa. "Me parecen estúpidos los comentario de @cachomakeup. 😒 Bueno, qué podemos esperar, es el nivel del programete ese", dijo el ex cómico.