Andrés Hurtado ‘Chibolín’ tuvo como invitada a Laura Huarcayo en un segmento de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Mientras ambos conversaban, el popular conductor se refirió a la perfección, agregando que él se enfrenta a Dios cuando no le cumple sus promesas.

“Yo me enfrento a Dios. No lo cuestiono. Como siempre digo que soy perfecto y a la gente no le gusta que lo diga, pero en realidad digo que soy perfecto desde que le entregue mi corazón a Dios”, inició Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

El padre de Josetty y Génesis Hurtado agregó que al único que no le puede mentir es a Dios, por lo tanto, “soy perfecto”.

“Cuando Dios no me resuelve un tema, lo enfrentó y me lo arregla inmediatamente porque sabe que tiene hijos perfectos como yo”, concluyó Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

Chibolín habló sobre la perfección en su programa. (Video: Porque hoy es sábado con Andrés)