'Chibolín' no postulará a la presidencia si se adelantan elecciones porque "astralmente" le corresponde el 2021

Andrés Hurtado 'Chibolín', conductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés', sostuvo que no se presentará a las elecciones presidenciales si se adelantan porque "astralmente" le corresponde el 2021.

En entrevista con Radio Exitosa, Andrés Hurtado 'Chibolín' comentó que los "hermanos superiores", seres de otro planeta, le avisaron que será presidente del Perú en 2021, pero esto no sucederá si las elecciones presidenciales ocurren en 2020.



"El 2021 voy a ser el presidente del Perú, sí o sí. El 2020 si son las elecciones no voy a postular. Astralmente me corresponde el 2021, sería de signo acuario", agregó Andrés Hurtado 'Chibolín'.



Según Andrés Hurtado 'Chibolín', los "hermanos superiores" le indicaron que sería "el nuevo Ferrando de la televisión peruana".



"Me dijeron que yo iba a regalar leche, arroz, azúcar, televisores y llenar estadios. Yo me reía por dentro. Hacía de mujer y solo hacía personajes cómicos. Me parecía imposible ser el más grande. No soy Ferrando, pero tengo el mismo horario y la gente asimila mucho", comentó Andrés Hurtado 'Chibolín'.



Como ejemplo de que los "hermanos superiores" están diciendo la verdad, aseveró que el expresidente estadounidense Barack Obama y el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fueron anunciados como jefes de Estado por los "astros".



"He hablado con los hermanos mayores ocho veces esporádicamente, por los últimos 22 años. Cada dos o tres años aparecen y converso con ellos en Filadelfia. Mucha gente debe pensar que estoy loco", concluyó el conductor del programa sabatino.