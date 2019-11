Presidente del Brisas del Titicaca sobre 'Chibolín': "No reaccioné porque no pensaba ponerme a su altura"

Tras el menosprecio de Andrés Hurtado 'Chibolín' al presidente del Brisas del Titicaca, Pedro Cornejo, por regalar una beca de danza en un caso social en el programa 'Porque hoy es sábado con Andrés', el mandamás de la asociación cultural tomará medidas legales contra el conductor.

Andrés Hurtado 'Chibolín' humilló a Cornejo al tildar de "payasada" la beca de danzas y llamó "bestia" a un miembro de su equipo de producción. El conductor invitó a retirarse al presidente del Brisas del Titicaca.



"Yo recibí una carta formal de la producción de ese programa en la cual me pide una beca, la llevé al programa y él pensaba que íbamos a hacer una colecta en el Brisas, pero no fue así", dijo Cornejo en entrevista con La República.



Según el presidente del Brisas del Titicaca, la intención de Andrés Hurtado 'Chibolín' era humillarlo porque hace poco abrió un local para competir con Brisas del Titicaca.



"Yo pienso que fue eso, porque este señor se quiere candidatear a la presidencia y lo que tengo entendido es que hace su programa con donaciones y él no aporta nada", dijo Cornejo.



El presidente del Brisas del Titicaca indicó que tras pedir que se retire del set, Andrés Hurtado 'Chibolín' no le pidió disculpas. Incluso, el equipo de producción de 'Porque es sábado con Andrés' se preguntaba que había sucedido con el conductor. "No reaccioné porque no pensaba ponerme a la altura de él".



"Que se baje de las nubes donde él cree que está, le falta humildad", concluyó Cornejo, presidente del Brisas del Titicaca, que demandará al conductor por la humillación que sufrió.