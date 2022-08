¡SE PRONUNCIA! Esta última semana, Andrés Hurtado criticó al presidente Pedro Castillo por no cumplir con la donación de dinero a un grupo de niños con cáncer; sin embargo, el periodista Beto Ortiz salió al frente para cuestionar al mandatario y al popular Chibolín.

“Se montó todo un show grotesco en Palacio de Gobierno, se mandaron a hacer estos polos que dicen ‘yo también tengo cáncer’, se trajo a los niños de los hospitales para ser parte de esta puesta en escena absolutamente humillante (…) Tanto Andrés Hurtado y el presidente no tienen idea, no saben no opinan de este cheque que se entregó ” , dijo Ortiz durante su programa de Willax.

Ante ello, Chibolín indicó que hoy despertó con la noticia que el Ejecutivo destinó una cifra para los niños con cáncer a través de una resolución en El Peruano.

“Le digo al señor presidente que las cuentas que ustedes quieran sacar, usted con el MEF y con todo el tema, la cifra fue 4 mil y pico de millones de soles no fueron 122 millones de soles”, expresó.

Andrés Hurtado responde críticas de Beto Ortiz: “Solo me importa lo que Dios piense de mi”

Andrés Hurtado: “Solo me importa lo que Dios piense de mi”

El conductor de TV aclaró que no obtuvo ningún beneficio económico por estar presente en la actividad del presidente Pedro Castillo y los niños con cáncer.

“Cuando yo fui con los niños y que quede bien claro, y que Dios es testigo, que yo no fui ni siquiera por un sol, solo lo hice por niños con cáncer en el país, eso que quede bien claro, y juro por la vida de mis tres hijas que fue así”, indicó.

Además, respondió a las críticas de Beto Ortiz. “Respeto las opiniones de los medios y periodistas, pueden opinar lo que ustedes deseen. Yo siempre tengo un lema, no me importa lo que el país piense de mí, me importa lo que Dios piense de mí” , enfatizó.

