En la reciente emisión de “Préndete”, Karla Tarazona confesó que se contactó con Andrés Hurtado para que le confirme si son ciertos los rumores que señalan que sería el nuevo jale de ATV.

“Yo he tenido una comunicación con él porque supuestamente yo iba a ser su co-conductora en su programa. No me puede dejar así porque yo no me puedo ir, me preocupó la situación, me comuniqué con él y conversamos un rato. ¿Quieren saber qué me dijo?” , puntualizó Tarazona previo a que se difundan los audios en los que Andrés descarta su salida de Panamericana Televisión.

En el audio se escucha a Hurtado explicar a la compañera de Melissa Paredes que solo llegó a ATV para participar como invitado en el programa “JB en ATV”.

“¿Cómo estás ahijadita? (sobre su supuesta salida de Panamericana) No, te cuento las cosas claras. Yo fui a grabar el programa de Jorge Benavides como invitado, me tomé la fotografía”, respondió tajante la figura de Panamericana Televisión, dejando zanjado el tema.

“Bueno, ahora sí quedó claro, no se va de Panamericana Televisión, no se va del canal, se queda con nosotros”, sentenció Karla.