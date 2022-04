Andrés Hurtado volvió a referirse sobre su visita al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, para pedirle las medicinas que necesitan los niños sin recursos, víctimas del cáncer. “A ustedes que miércoles les importa lo que hablo o lo que no hablo”, manifestó.

El popular ‘Chibolín’ manifestó que fue a ‘Palacio’ para pedirle al presidente las medicinas para estos niños. “Entiendan país, una inyección cuesta 14 mil soles para que vivan 30 días (muchos de los niños enfermos)o sea al otra vez mueren. Eso fui a hablar con el presidente”, manifestó.

Hurtado recordó que fue criticado por el tiempo que se reunió con Castillo Terrones. “Me dijeron te quedaste tres horas con 15 minutos ¿tanto hablaste? Y a ustedes que miércoles les importa lo que hablo, lo que no hablo”, manifestó.

Por ello Andrés Hurtado lamentó que no se haya podido concretar otra reunión para lograr un acuerdo, debido a los problemas políticos que vive el país.





ANDRÉS HURTADO: “ME IMPORTAN UN BLEDO LOS PROBLEMAS DE PEDRO CASTILLO CON EL PAÍS”

La situación política que vive el país no ha permitido que Andrés Hurtado se reúna nuevamente con el presidente Pedro Castillo. Por ello el conductor se encuentra a la espera del apoyo del primer mandatario.

“Estoy esperando que pase todo este problema, porque a mi me importa un bledo los problemas del presidente con el país. Disculpen ese no es mi tema, mi tema son ellos (los pequeños), que no mueran”, manifestó Hurtado.

Hace unas semanas, Andrés Hurtado había manifestado que el presidente Pedro Castillo le había manifestado que cuando pase ‘todo el tema de la vacancia’ lo iba a recibir y dar un mensaje al país sobre el tema del cáncer.’

