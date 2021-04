SE SIENTE ORGULLOSO. Andrés Hurtado protagoniza un video de la revista Cosas, en la cual habla sobre su estilo y posa junto a su propia estatua bañada en oro. El conductor no disimula la ostentosa vida que lleva y da detalles sobre su relación con el postulante a la presidencia del Perú, Hernando de Soto.

En la grabación, el comediante, quien inició en la televisión de la mano de Augusto Ferrando, indica que Hernando de Soto lo buscó para que lo ayude a llegar a los distritos donde realiza “ayuda social”.

“He decidido mi voto, obvio Hernando de Soto, es la mente más brillante del mundo. Es un lujo que me diga asesor, él vio en mí los 500 videos de ayuda social que hago en mi programa. Me dijo cómo los buscas, le digo vamos (...) “cuando salga presiente me ayudas”, esa es la famosa asesoría”, comenta Andrés Hurtado.

AMENAZA A ADRIANA TUDELA

El presentador de televisión contó la amarga experiencia que vivió al conocer a Adriana Tudela , quien postula al Congreso por el partido Avanza País. Andrés Hurtado calificó de pituca a la abogada y dijo que no le gusta tomarse fotos con quienes se lo solicitan, situación que incomodó a la candidata del mencionado partido político y la obligó a pronunciarse en sus redes sociales.

Durante los últimos minutos de su programa, Andrés Hurtado le pidió a sus televidentes que no voten por Adriana Tudela. “Dos personas querían tomarse foto con la pituca candidata Tudela número 5, ella arrochó a los peruanos, les dijo “yo contigo no me tomo fotos””, menciona.

El conductor de televisión afirma que sintió vergüenza ajena y pone de testigo a otro postulante al Congreso del mismo partido, Alejandro Cavero. “Ella no sabía que yo estaba al costado, dije esta mujer no puede estar en el Congreso, qué vergüenza ajena sentí. No puedo creer lo que estoy viendo, este joven estaba al costado, sí accedió y por eso lo invité”, continúa.

Andrés Hurtado añade que no entiende por qué Adriana Tudela quiere ingresar al Congreso si es que le “apestan” los peruanos. Además, el conductor le hace amenaza. “Cuál doble discurso de esta pituquita que le apestan los peruanos, para qué quiere estar en el Congreso. No se les ocurra votar por la número 5 de Avanza País, si entra todos los sábados se los voy a dedicar lo que yo vi como maltrató psicológicamente a peruanos que sólo le dijeron para tomarse una foto. Eso no se le hace a un peruano”

Al respecto, Adriana Tudela indicó en su cuenta de Twitter que las declaraciones de Andrés Hurtado son una mentira, pero reconoce que no quiso tomarse fotos con el conductor. “Respecto a los ataques que he recibido de Chibolín: Lo que pasó fue que me lo crucé en la calle mientras volanteaba y no acepté tomarme una foto con él. Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas y no en espectáculos”.

