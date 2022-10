Andrés Hurtado ha comentado, en varias oportunidades, que fue contactado por los ‘hermanos superiores’, o también conocidos como extraterrestres. Ante ello, invitó a Anthony Choy, experto en el temas paranormales y ufología para hacerle preguntas sobre su experiencia.

Durante la conversación, el conocido ‘Chibolín’ insistió que es un ‘hermano superior’ y ellos lo llamaron. “Estoy hablando mi verdad que sí soy un hermano superior. Soy un hermano contactado. Si soy un extraterrestre contactado, yo no soy un extraterrestre . La gente habla cojudeces. Lo que sí puedo decir frente a tu persona que no es nada de malo que a mí me hayan elegido”, asegura.

De igual manera, está molesto porque hay usuarios en internet que se burlan de él. “A mi duele que a mí me hagan memes porque me hacen emoticons y me ponen mi cara como marciano. Me dicen de todo, m e sacan mi cara con ovnis. Y yo digo: ‘¿Cómo son de ignorantes?’” , indicó.

Asimismo, menciona que puede ver el futuro y más. “Yo tengo visiones, yo veo más allá de lo que ven los normales. Yo digo: ‘Va a pasar esto’ (...) Voy creciendo más de edad y se va expandiendo mucho. No estoy mal ”, señaló.

“Yo fui contactado y me dijeron todo lo que iba a pasar en mi vida”, dice y comenta que los ‘hermanos superiores’ le informaron que él sería el próximo Augusto Ferrando.

