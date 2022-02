Andrés Hurtado le dice ‘cojud....’ a Laura Bozzo en entrevista tras escándalo fiscal en México

Laura Bozzo rompió su silencio tras el escandalo fiscal en México por el que casi se va a la cárcel. La conductora concedió una entrevista para Andrés Hurtado en la que también reconoció que cometió varios excesos.

En medio de la entrevista, Laura Bozzo explicó detalles del lío judicial en el que se vio envuelta y Andrés Hurtado le dijo, en su cara pelada, lo que opinaba de ella.

“Lo que yo viví fue que llegué aquí me pusieron unos contadores, yo acostumbrada a Nancy Álvarez que era mi contadora de Perú que me decía ‘firma’ y yo le firmaba un testamento”, contó Laura Bozzo en ‘Sábado con Andrés’.

Andrés Hurtado le dice ‘cojud....’ a Laura Bozzo en entrevista (Video: Panamericana TV)

LA CALIFICA DE ‘COJUD...’ EN PLENA ENTREVISTA

Segundos después, el conductor la interrumpió para hacerle una precisión. “Así como es un monstruo, como es un animal televisivo gigante , también es cojud...”, dijo Chibolín, con una particular seriedad. ”Ah, bien cojud...”, asintió Laura Bozzo.

Momentos después, Laura Bozzo siguió explicando cómo fue que se originó el problema en México por el que por poco termina tras las rejas.

“Estos señores me hicieron triple tributación, lo que no sabía es que todo lo que traía de Estados Unidos era un doble sueldo y cuando mandaba de regreso para allá, trile tributación. Me consideraron que gané tres veces más de lo que había ganado”, admitió.

MÁS INFORMACIÓN: