ASADO. Andrés Hurtado volvió a protagonizar un incidente con su productor general y director de sonido del programa “Sábado con Andrés”, luego de que estos se confundieran en vivo al momento de mandar al corte.

“Esto no lo puedo pasar. La gente estará mirando el programa y creerán que estoy loco... No te entiendo, tú como productor general del programa me mandas y me pones corte, y el director me pone la música”, señaló Andrés Hurtado.

“Organícense. Disculpa al país entero, aquí las cosas son claras porque sino yo me voy. Piensa, encima que voy a ser tu presidente el 2026...”, agregó el popular conducto de TV.

Sin embargo, tras este incidente, ambas partes cerraron el tema con unas carcajadas y el programa siguió su pauta de manera normal.

