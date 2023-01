Andrés Hurtado visitó este viernes 13 de enero el set de “Préndete”, espacio que se emite por Panamericana Televisión y que es conducido por Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’. Y fiel a su estilo, no dudó en hacer de las suyas.

Una de las ‘víctimas’ de Andrés fue Melissa, a quien terminó ‘troleando’ cuando le preguntó por su relación con el bailarín Anthony Aranda.

“La pregunta del millón es: ¿tú piensas quedarte hasta viejitos con él?”, consultó el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, provocando la risa nerviosa de Melissa Paredes . “¡Te ríes porque eres tan tarada que sabes que no!”, exclamó Hurtado, desatando sorpresa y risa en la protagonista de “Ojitos Hechiceros”.

“Me río porque Karlita se ríe (...) Es la ilusión, es la inocencia que tenemos las mujeres (de quedarnos hasta viejitos)”, fue lo único que atinó a decir Melissa Paredes.

Ante su respuesta, Andrés Hurtado decidió explicarle los motivos por los que no cree que la relación entre la modelo y el bailarín dure más de dos años. “Estamos en el siglo XX1. Tú, por ejemplo, más de 2 años no vas a seguir con el joven, ya, 3 años porque me caes bien. Pero anda preparándote”, comentó el polémico conductor de TV.

Karla Tarazona no se mostró del todo satisfecha con la explicación de Hurtado, por lo que dijo: “Lo que pasa es que todas creemos que cuando nos enamoramos, obviamente, queremos pasar el resto de tu vida con esa persona. Y hablo de manera general porque he tenido tres matrimonios y todavía sigo creyendo en el amor. De repente encontraré a esa persona que se va a quedar conmigo hasta viejitos”, dijo Karla. “Eso no va a pasar”, fue la cruel respuesta de Andrés que generó un alboroto en el set.

La Pepa Baldessari estará este sábado con Chibolín y revela larga amistad

La Pepa Baldessari protagonizó en emotivo encuentro este viernes con Andrés Hurtado, el mismo que fue presenciado en exclusiva por Trome. El exfutbolista fue visitado por el conductor de televisión en el hotel en el que ahora pernocta, afectado por una crisis económica que lo dejó en la calle.

El popular ‘Chibolín’ le mostró todo su cariño con las palabras ‘te amo’ y le prometió que el cumpliría el sueño que le pidiese. “No hace falta que me lo digas hermano, cuántos años de amistad. Hemos compartido con Walter, con Ronald, con Zeballos, que Jorgito nos abandonó ya. Éramos una banda pero sabes que, Lurigancho fuera del penal era eso”, dijo el también excomentarista deportivo.

Además Horacio Baldessari no pudo evitar quebrarse y verse obligado a ponerse sus lentes oscuros para ocultar sus lágrimas. “Sabes... eso de los sueños Andrés, yo ya te he dicho que soy medio llorón y veo tu programa que me corta, la generosidad, esa grandeza de corazón que tienes no la perdiste nunca y nosotros nos conocemos cuando vos venías remando y remando y a veces no había para el menú”, dijo conmovido.