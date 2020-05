NO TIENE CORREA. Andrés Hurtado compartió un divertido meme sobre extraterrestres en sus redes sociales, sin embargo, se mostró furioso contra los creadores de este contenido.

En el meme se puede ver a dos extraterrestres conversando sobre invadir el planeta tierra. Uno de los aliens pregunta si ya es momento de descender, sin embargo, el otro replica que tienen que esperar 15 días más para que los humanos estén más gorditos. Andrés Hurtado compartió la imagen su cuenta de Instagram con un furibundo mensaje: “Pobres insulsos e ignorantes los que crean estos memes".

La publicación alcanzó los 300 me gusta y viene siendo viralizada en redes sociales. Como se recuerda, Andrés Hurtado se siente el representante de los extraterrestres en la tierra.

“Todos aquellos que se burlan de mí porque yo dije esto, simplemente he dicho que soy un hermano superior. Los mal llamados extraterrestres son hermanos superiores y si yo creo, porque he tenido conexión con ellos en Filadelfia, yo ya lo expliqué en CNN. Expliqué que soy un hermano superior y que he venido a salvar a la Tierra, a los humanos, pues esa es mi verdad”, dijo Andrés Hurtado ‘Chibolín’ en enero de este año.

VIDEOS RELACIONADOS

'Chibolín' dice que le debemos la vida a Martín Vizarra. (Panamericana TV)

Andrés Hurtado dice que es un enviado de Dios para salvar la Tierra | Instagram | TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER

Andrés Hurtado sobre caída de meteorito en Lima e Ica: “Mis hermanos superiores ya están aquí”

Andrés Hurtado en su programa: “Yo soy perfecto, pero a la gente no le gusta que lo diga”

Andrés Hurtado ‘Chibolín’: “Los extraterrestres llegarán más rápido si ustedes se siguen burlando”