En la última edición de su programa ‘Sábado con Andrés’, el popular Andrés Hurtado protagonizó un incomodo momento durante una de las secuencias gastronómicas. El conductor tuvo que comer una sopa fría por un descuido de su equipo de producción.

Sábado a sábado, Andrés Hurtado degusta un platillo peruano como parte de una secuencia de uno de sus auspiciadores. Esta vez, la protagonista no fue su cuchara Versace, sino la temperatura del platillo.

Andrés Hurtado se ‘incomodó' en pleno programa en vivo porque la Sopa de frejoles que estaba degustando estaba fría. El conductor no tuvo reparos en recriminarle a la cocinera por este descuido.

“Lo que acabo de sentir es que está frío. No tiene nada que ver el sabor que esté frío. El sabor es un espectáculo, el comino es perfecto, imagínate caliente. La gente sabe que yo no miento, mis señitos me conocen”, dijo Andrés.

Andrés Hurtado ‘se molesta’ EN VIVO porque la sopa de frejoles que le sirvieron estaba fría (Video: Panamericana TV)