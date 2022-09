Andrés Hurtado se pronunció EN VIVO sobre un supuesto favorecimiento a candidatos municipales a través de entrevistas en su programa ‘Hoy es Sábado con Andrés’. Luego que Magaly Medina dejara entrever que “existe dinero bajo la mesa”, el popular ‘Chibolín aseguró que esto no es así y emitió un pronunciamiento.

“Con relación a la contratación de mi productor José Malpartida por el partido Renovación Popular, señalo categóricamente que es un servicio independiente . Que Jose mi productor ha prestado al partido. Los vincula solamente a ellos y no tengo ni he tenido participación alguna”, dijo.

Tras ello, el conductor de televisión dejó en claro que sus actos son transparentes, por lo que no existe ningún dinero de partidos políticos.

“Así como tampoco en el programa ‘Sábado con Andrés’, respeto a Panamericana mi casa, debo indicar que no intervine en la producción de ese programa por ende. Tampoco tiene que ver con las invitaciones que asisten a mi programa, todos mis actos dentro y fuera del programa se ciñen a la ley y no tengo nada que ocultar , me someto a cualquier problema e investigación que todos lo quieran”, agregó.

Andrés Hurtado niega EN VIVO recibir dinero de candidatos