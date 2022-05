Andrés Hurtado descartó que tenga una relación amorosa con la presentadora mexicana de ‘Azteca más’, Curvy Zelma (Zelma Cherem), como se espelucó en medios ‘charros’, pero reconoció que es una mujer bella a quien admira. Además, aseguró que solo está enamorado de sus hijas, del Perú, México y no teme un ‘ampay’.

“Mi corazón está solo, y en cuanto a lo que se refiere a la bella Curvy, puedo decirte que ella es una estrella de ‘Azteca más’, una bella persona, maravillosa y nos han vinculado, pero no hay nada solo amistad. Mi corazón está solo hace 7 años, no puedo casarme porque estoy casado con el Perú y México, y sí, estoy enamorado de mis tres hijas Jossety, Génesis y Luciana”, precisó.

¿Es eso o es que temes ‘pisar el palito’ con un ‘ampay’ por infidelidad?

Cero ‘ampay’ por infiel porque no tengo rasgos chinitos y tampoco soy comentarista deportivo.

Cambiando de tema, ¿ cuándo sale tu programa por TV Azteca?

Mira, yo estoy probando para ver qué sucede, pues me pueden decir, a los dos meses del lanzamiento, ‘chau’ o tal vez suceda lo que pasó con ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ que ya tiene 8 años en el aire. Para todos los casos me estoy preparando porque no solo me verán en el Perú y México, sino en 26 países y ese es un compromiso grande como artista y peruano.

MAGNATE PERUANO

Andrés Hurtado volvió a ser noticia en México luego de que fuera relacionado a una guapa conductora azteca que responde al nombre de Zelma Cherem , de quien incluso dicen el conductor se habría enamorado y cortejado. Los medios mexicanos calificaron a Andrés Hurtado de ser un ‘magnate peruano’ que está a punto comprar unas acciones de TV Azteca, canal donde pronto emitirá su programa.

Según menciona el diario mexicano ‘La verdad’, Andrés Hurtado se habría quedado maravillado con la belleza de Zelma Cherem, a quien conoció en los pasillos de TV Azteca en una de sus tantas visitas. El medio señala también que Andrés Hurtado quiso invitarla a Perú para que visite su programa, pero el viaje no se pudo concretar porque ella debía cumplir una serie de contratos.

Después de haber salido a comer a un lujoso restaurante en México, Zelma Cherem le agradeció el gesto con un emotivo mensaje que compartió en Instagram junto al ‘magnate peruano’ a quien llama ‘hermano’. “¡Andrés, hermano! Ya eres mexicano ❤️🙌. ¡Eres un caballero! Qué honor y gusto tenerte aquí y compartir una noche linda contigo y tu gente maravillosa”, escribió la conductora mexicana.