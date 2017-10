Andrés Hurtado hincha por Nueva Zelanda delante de Doña Peta y ella lo trolea de la peor manera [VIDEO]

Andrés Hurtado"Chibolín" acompañó a la mamá del futbolista Paolo Guerrero,Doña Peta, a la procesión del Señor de los Milagros. En medio de la peregrinación, el conductor de televisión empezó a hablar del partido que enfrentará a Perú vs Nueva Zelanda por el repechaje.



A Andrés Hurtado le preguntaron si estaba en la procesión para pedir por la selección peruana ante su próximo enfrentamiento con los "kiwis". La respuesta del popular conductor sorprendió a más de uno.



Andrés Hurtado respondió la pregunta hablando de su primera enamorada y de sus abuelos, el conductor indicó que ambos eran de Nueva Zelanda. "No puedo mentir, ellos son de Nueva Zelanda. Ustedes saquen sus conclusiones, ya saben quien quiero que gane", dijo el conductor.



Doña Peta, quien estaba al lado de Andrés Hurtado, no podía contenter la risa. En medio de la broma, la mamá de Paolo Guerrero indicó que al que deberían sacar es al conductor. Las personas al rededor se carcajearon por la respuesta de la popular señito.



Con la Madre del Rey @guerrero9 Doña Peta disfrutando de un almuerzo en Pachacamac. #peru #lunch #pachacamac #relax #together #friends #mother #mom Una publicación compartida de Andrés Hurtado (@andreshurtadooficial) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 2:25 PDT

El video fue publicado en Instagram hace una hora y obtuvo 1.191 reproducciones. Los comentarios de usuarios de redes sociales elogian el humor de Andrés Hurtado y de Doña Peta. La descripción del video revela el verdadero deseo del conductor: "Vamos Perú Carajo!".



Andrés Hurtado y Doña Peta son bastante cercanos, el conductor compartió varias fotos con ella en sus redes sociales. Ambos se encontraron para ir juntos a la procesión y pedir por la selección peruana ante el Cristo Morado.



El enfrentamiento de la selección peruana con los kiwisse dará en dos partidos. El primero será realizado el 10 de noviembre en Nueva Zelanda (10:15 p.m. - hora peruana) y el segundo el 15 de noviembre en el Estadio Nacional en Lima a las 9:15 p.m.





Andrés Hurtado se sorprendió con la respuesta de Doña Peta