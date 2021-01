Ante el éxito de Josetty Hurtado en los Estados Unidos, su papá Andrés Hurtado ‘Chibolín’, manifestó sentirse orgulloso de la influencer y consideró que ella lo ha superado. “Yo pertenezco solo a Perú y ella pertenece mundialmente”, manifestó.

En su programa Porque hoy es Sábado con Andrés, Hurtado se manifestó sobre su hija con motivo de un reportaje realizado por el programa ‘Magaly TV, La Firme’ sobre el gran momento que vive la influencer en los Estados Unidos.

“Yo no he comentado porque no me quiero subir a la gran popularidad mundial de Josetty, solo saludé en las redes porque es el momento de ella y es verdad que los hijos pueden superar muchísimo a los padres y hoy por hoy Josetty me superó largo y tendido, porque yo pertenezco solo a Perú y ella pertenece al mundo y maneja 52 marcas”, manifestó.

El conductor y animador manifestó que no conocía ni el 70% de lo mostrado en el reportaje y destacó el trabajo periodístico del equipo de ‘Magaly TV, La Firme’

ANDRÉS HURTADO: “ME INCLINÓ Y AGRADEZCO A MAGALY MEDINA’

Andrés Hurtado no tuvo ningún problema en agradecerle a Magaly Medina por el reportaje sobre su hija, pese a que entre ellos existieron más de una diferencia: “Me importa un bledo la mediocridad de no agradecer. Yo me inclino y le agradezco muchísimo a Magaly Medina, por más diferencias, ha dicho que ya me quiere un poquito, le agradezco muchísimo”.

Reiteró que se encuentra orgulloso de Josetty y que en cada esquina le dicen: ‘Guau el programa que lanzó Magaly Medina en Los Ángeles fue realmente espectacular’.

NCZP | Andrés Hurtado orgulloso de su hija ( Hoy es sábado con Andrés)





TAMBIÉN LEE:

Lo que se sabe sobre la nueva variante de coronavirus detectada en Brasil

Puno: centros de salud no tendrían pruebas de descarte del COVID-19, advierte la Defensoría del Pueblo

ONPE publica diseño definitivo de la cédula de sufragio para Elecciones 2021