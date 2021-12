QUÉ FUERTE. Andrés Hurtado volvió a generar controversia este sábado, cuando se refirió a la compra de productos a granel en los mercados en medio de la posible llegada de una tercera ola de coronavirus al Perú.

“Recomendación número uno y las más importante, prohibido comprar a granel en los mercados. Ya les he dicho, perdón, no les he dicho, les he aconsejado a Indecopi que deberían sacar los productos a granel de los mercados ahora con esta tercera ola”, dijo el popular Chibolín en su programa.

En ese sentido, aseguró que el visita constantemente los mercados peruanos y ve cómo no se siguen los protocolos para evitar contagios de Covid-19. “Siguen soplando la bolsa y la tierra de la pimienta tirada. Enférmense, muéranse de covid, es su problema”, soltó el conductor de ‘Sábado con Andrés’.

“Yo humildemente aconsejo que tienen que estandarizar que todos los productos en los mercados que no estén sellados deberían sacarlos”, agregó Andrés Hurtado.

El popular ‘Chibolín’ dice que recomendó a Indecopi que dejen de vender productos a granel en los mercados ante una posible tercera ola de coronavirus.

