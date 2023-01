Andrés Hurtado no dudó en destacar la labor de Samuel Suárez en su espacio “Instarándula”, donde comparte imágenes inéditas, información y opina de diversos personajes de la farándula local e internacional.

En su storie de Instagram, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” compartió un extenso mensaje en el que reconoció que “Instarándula” se ha convertido en una fuente de información para él, incluso dijo que Samu era la “revelación de espectáculo”.

“El chico es un mate de risa, hasta yo caigo en sus historias de Instarándula (tiene primicios ayudado por sus ratujas), hay que reconocer que es la revelación del espectáculo, carismático al mis por cierto. Ya tiene que estar en la televisión abierta, no hay de otra”, escribió la figura de Panamericana Televisión.

SAMU AGRADECE ELOGIOS DE ANDRÉS

‘Samu’ no fue indiferente a los elogios de Hurtado y no dudó en agradecerle públicamente por “Instarándula”. “La verdad ratujas, ahorita la tv no me roba el sueño. Ya he tenido propuestas para entrar a programas el año pasado, pero ninguna me llamó la atención. Demandaban estar metido en el canal todo el día”, escribió en las primeras líneas de su mensaje.

Asimismo, reconoció sentirse halagado por el comentario de conductor de TV. “ Agradezco muchísimo las generosas palabras de Andrés Hurtadoi, me sorprendió y me siento más que halagado, pero les soy completamente sincero, amo este espacio y le pongo tanto amor a mi trabajo, que no extraño en lo más mínimo todos mis años trabajando televisión. Si en algun momento llega una buena propuesta, genial, ahí estaré, siempre y cuando no me quite tiempo para estar con ustedes por Instagram, mis ratujas con mi completa prioridad”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR