Siempre polémico, Andrés Hurtado exigió que ponchen los finos gemelos Louis Vuitton, que llevaba puestos y además volvió jactarse de las finas prendas que llevaba puestas, aunque debió admitir que vestía un hilo rosa, en lugar de calzoncillos de una conocida marca peruana.

TE VA A INTERESAR: ¿CUÁNDO VOLVERÁ MELISSA PAREDES A REINAS DEL SHOW? GISELA VALCÁRCEL DIO LA RESPUESTA

Hurtado reclamó a su equipo de producción que no enfocaban sus gemelos de la lujosa marca Louis Vuitton. “Por favor podrían ponchar mis gemelos de Louis Vuitton que por gusto no me los he puesto. Como un imb... me traen. Es que me da colera, lo que me cuesta poner mis gemelos Louis Vuitton”, reclamó el conocido conductor,

Pero todo no quedó ahí, ‘Chibolín’ también compartió con el público que llevaba puesto en esta ocasión: Una medias de la marca Prada y unos zapatos de colección Versace ‘charol con cuero de gamusa’.

TROME | Chibolín luce gemelos Louis Vuitton (Porque hoy es sábado con Andrés)

A Hurtado tampoco le gustó que le dijeran que llevaba puesto unos calzoncillos de una conocida marca nacional. “La gente sabe perfectamente que yo uso ... No, Boston no. Yo uso hilo dental, hoy día me he puesto un hilo dental rosado precioso”, contó muy suelto de huesos.

TE VA A INTERESAR: GISELA LLAMÓ PRÓXIMA SEÑORA DE JACKSON A TILSA LOZANO

ANDRÉS HURTADO Y UN NUEVO RECLAMO A SU PRODUCCIÓN

Minutos antes del reclamo por los gemelos Louis Vuitton, ‘Chibolín’ volvió a protestar contra su producción. En esta ocasión por no emitir a tiempo un reportaje sobre su visita al cerro San Cosme de La Victoria. “O sea que ustedes no están capacitados para hacer este programa”, les reclamó el conductor.

‘Chibolín’ fue a reclamarle al productor, el mismo al que la semana pasada le exigió que no se burle de él. “Yo doy la cara, no voy a pasar esta vergüenza. Por eso te saqué el sábado pasado”, le espetó.

Pero todo no quedó ahí, Hurtado le reclamó por su presencia, tomando en cuenta que la semana pasada ‘lo había despachado’. “No sé que haces acá. Tú deberías tener dignidad y ni siquiera haber venido”, le reclamó.

Ante el fuerte reclamo, el productor le contó que recibió la llamada del gerente general de Panamericana, quien le afirmó que seguía en su puesto y si a Andrés Hurtado no le gustaba, tenía ‘los caminos abiertos para (irse a) Azteca o un espacio en la Chola Chabuca.

MÁS INFORMACIÓN: