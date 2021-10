LO VOLVIÓ A HACER. Una semana después de reclamar porque se burlaron cuando cantaba en quechua, Andrés Hurtado ‘Chibolín’, volvió a arremeter contra su equipo de producción. Esta vez porque se tardaron en colocar un reportaje sobre su visita al cerro San Cosme, en La Victoria. “O sea que ustedes no están capacitados para hacer este programa”, les reclamó el conductor.

Todo ocurrió cuando Hurtado entrevistaba al alcalde de La Victoria y pidió a su equipo de producción que pongan al aire, el video de su visita al cerró San Cosme. Sin embargo, demoraron en colocar el reportaje.

Esto motivó la molestia de ‘Chibolín’ quien fue a reclamarle al productor, al mismo que la semana pasada le exigió que no se burle de él. “Yo doy la cara no voy a pasar esta vergüenza. Por eso te saque el sábado pasado”, manifestó Hurtado.

Pero todo no quedó ahí, el también actor cómico se molestó y cuestionó. “O sea que ustedes no están capacitados para hacer este programa”; dijo con cara de pocos amigos.

LA RESPUESTA DEL PRODUCTOR DE CHIBOLÍN

En otro momento del programa el productor de Andrés Hurtado, ‘Jose’ respondió que hacía en el programa si ‘ya le habían dicho que se vaya’. “No sé que haces acá. Tú deberías tener dignidad y ni siquiera haber venido”, le reclamó.

Al respecto, el productor dijo que recibió la llamada del gerente general de Panamericana, quien le afirmó que seguía en su puesto y si no le gustaba eso Andrés, tenía ‘los caminos abiertos para Azteca o un espacio en la Chola Chabuca.

ANDRÉS HURTADO RECLAMÓ QUE PONCHEN SUS GEMELOS LUIS VUITTON

En tanto, Andrés Hurtado volvió a generar controversia, al reclamar que le ponchen sus gemelos Louis Vuitton, además mostró sus medias Prada y aseguró que usaba hilo dental color rosado, como ropa interior.

“Por favor podrían ponchar mis gemelos de Louis Vuitton, que por las puras no me los he puesto. Mis medias he cruzado el pie, son medias Prada, unos zapatos de colección Versace charol con cuero de gamuza”, manifestó Chibolín.

