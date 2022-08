FUERTE. Fiel a su estilo, Andrés Hurtado continúa causando polémica durante su programa ‘Hoy es sábado con Andrés’. Esta vez, una madre de familia llegó con su hijo en silla de ruedas para obtener ayuda económica del conductor, sin embargo, este terminó por reprocharle la cantidad de hijos que ha tenido.

“Él no camina desde el nacimiento... Hace una semana está hospitalizado porque le dio neumonía, hay que sacarle más análisis, el seguro no me cubre (...) mi casita es de arena, el no puede ”, comenzó diciendo la mujer que le pedía ayuda a ‘Chibolín’.

Sin embargo, el conductor quedó en shock cuando la mujer le dijo que tenía cinco hijos más. Esta información inclinó a Hurtado a que la reclamara EN VIVO, mientras la mujer respondía avergonzada.

“ No seas abusiva pues, no seas mala pues , 6 hijos tan joven, qué te pasa, qué te sucede, no puedes traer hijos al mundo y tenerlos así, ¿cuántos hijos enfermos tienes? ¿Dónde está el papá?. Lo voy a hacer por él, ¿sabes no? No me das pena nada, me pareces irresponsable, 6 hijos tan joven, 38 años con 6 hijos , ¿o sea estás de acuerdo que tengas 6 hijos? Es que me dices que trabajas para ellos, como que te molestase, ¿De los 6 hijos son del mismo papá? Háblame las cosas claras”, reprochó.

TROME | Andrés Hurtado reprocha EN VIVO a madre de familia

MUJER LE RESPONDE A ANDRÉS HURTADO

Al escuchar el reclamo del conductor Andrés Hurtado, la mujer atinó a responderle totalmente incómoda. Aseguró que, pese a la cantidad de hijos que tiene, ella trabaja todos los días, sin embargo, no le alcanza.

“Él y mi niño que se quemó de la mano, el papá se fue. No tengo 40, tengo 38 años y trabajo para ellos, nada más. Yo me saco la mugre por ellos”, acotó la madre.