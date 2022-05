“Soy extraterrestre”: Andrés Hurtado responde a críticos tras recibir medalla de Pedro Castillo

Andrés Hurtado se pronunció en su programa luego de que fuera duramente criticado en redes sociales por haber sido condecorado por el presidente Pedro Castillo con una medalla del Ministerio de Salud, durante un evento para niños con cáncer en Palacio de Gobierno.

El pasado jueves, el Gobierno anunció que donaría 1.180 millones de dólares para el programa “Ejecución del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer”, el cual está destinado a la atención de pacientes con esta enfermedad.

Sin embargo, el evento fue duramente cuestionado en redes sociales, por lo que el conductor de ‘Sábado con Andrés’ decidió responder fuerte y claro.

“Que hayan 800 memes o troles o cualquier cosa que dicten en las redes, nunca me importó la redes. Siempre les dije no me escriban, porque no los leo. No manejo mis redes”, dijo Andrés Hurtado.

"Soy extraterrestre": Andrés Hurtado responde a críticos

DICE QUE ES UN EXTRATERRESTRE

Finalmente, el animador dijo que no hace caso a los cuestionamientos y dejó en claro que él era ‘un extraterrestre’, un tema con el que siempre ha ironizado en sus discursos en los que se jactaba de ser ‘un ser superior’.

“Me voy diciendo no me importa qué piensa el país de mí, me importa qué piensa Dios de mí, por eso, bienvenido detractores míos. Me va demasiado bien en mi vida, tengo salud y soy sobreviviente de tres Covid. Quieren seguir disfrutando, soy extraterrestre”, finalizó.

