Luego que Andrés Hurtado humillara EN VIVO a una madre de familia de 38 años por tener seis hijos y no tener dinero, el conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, dio su opinión al respecto. Según ‘Peluchín’ no cree que el excéntrico animador sea una mala persona, pero sí que se excedió durante su show.

“Podría causar indignación e impotencia cuando conocemos personas que no han tenido un manejo correcto, el control de la natalidad, educación sexual adecuada... Yo creo que él, que anda de tan amigo, que es el único que le abren las puertas de Palacio, aproveche ahora que está tan cerca del presidente Castillo para decirle cuáles son las cosas que necesita el pueblo ”, inició diciendo ‘peluchín’.

En esa línea, consideró que Andrés Hurtado no “tiene un alma negra”, pero sí se excedió durante su programa ‘Hoy es Sábado con Andrés’ al cuestionar duramente a la mujer que solo pedía ayuda para uno de sus hijos.

“Sobre los hechos, sobre la familia ahí parada y acudiendo a ti para que les trates de mejorar algo la vida, no es momento para llamar la atención, ni para educarlos, ni humillarlos. Porque no creo que, Andrés, lejos de su personaje, tenga el alma negra para hacerlo a sabiendas de que le harás sentir mal . “Si hay personas que nos buscan para que los ayudemos, no nos buscan para que se vayan con doble problema, sentirse mal, además de la humillación pública. Creo que esta vez fallaron completamente”, dijo.

TROME | Rodrigo González opina sobre humillación de Andrés Hurtado a mujer

ANDRÉS HURTADO CRITICÓ DURAMENTE A MADRE

Fiel a su estilo, Andrés Hurtado continúa causando polémica durante su programa ‘Hoy es sábado con Andrés’. Esta vez, una madre de familia llegó con su hijo en silla de ruedas para obtener ayuda económica del conductor, sin embargo, este terminó por reprocharle la cantidad de hijos que ha tenido.

“ No seas abusiva pues, no seas mala pues , 6 hijos tan joven, qué te pasa, qué te sucede , no puedes traer hijos al mundo y tenerlos así, ¿cuántos hijos enfermos tienes? ¿Dónde está el papá?. Lo voy a hacer por él, ¿sabes no? No me das pena nada, me pareces irresponsable, 6 hijos tan joven, 38 años con 6 hijos , ¿o sea estás de acuerdo que tengas 6 hijos? Es que me dices que trabajas para ellos, como que te molestase, ¿De los 6 hijos son del mismo papá? Háblame las cosas claras”, cuestionó.