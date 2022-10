Tras la promesa incumplida de Pedro Castillo por el importante monto que iba a ser destinado a los niños con cáncer, Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, fue objeto de diversas críticas y en medio de esta coyuntura, el conductor de Porque Hoy es Sábado con Andrés se pronunció sobre los casos en que no llega la ayuda para los protagonistas de los casos sociales.

“No es una ley que yo ayude, porque hay gente que viene acá y les digo ‘pasen pidan el favor. Tienes leucemia, tienes cáncer, pidan por favor’ y los saco en el programa para que vengan alguien y le pida una ayuda, si no llega la ayuda, no es culpa mía”, manifestó.

Hurtado recordó que hubo casos en que algunas personas lo señalaron ‘él me dijo que me iba a ayudar’. “No es así, a mí nadie me hace mella”, manifestó Hurtado y afirmó que no hay una ley que diga que él deba servir.

TROME | Chibolín afirma: "No soy político, simplemente tengo un programa de ayuda social" (Hoy es Sábado con Andrés)

“Yo no soy ningún político simplemente tengo un programa de ayuda social que se llama Porque hoy es Sábado con Andrés”, manifestó Andrés Hurtado, ‘Chibolín’.

